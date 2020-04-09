Die Welt: самоотвод Сандерса — лучший подарок для Трампа

Выходя из президентской гонки, но продолжая борьбу за голоса на праймериз, Берни Сандерс оказывает большую услугу Дональду Трампу, считает Die Welt. Автор статьи Даниэль Штурм отмечает, что теперь демократы потратят на внутрипартийную борьбу на пять месяцев больше. Кроме того, Сандерс не призвал всех демократов сплотиться вокруг Джо Байдена.
Тот, кто слышал, как Берни Сандерс объявлял о своём выходе из президентской гонки, не мог поверить своим ушам, пишет Die Welt. Автор статьи Даниэль Штурм отмечает, что сначала сенатор поблагодарил всех тех, кто поддерживал его в этой «беспрецедентной кампании», однако главной темой выступления Сандерса стал он сам.
Политик говорил о своих достижениях и о политической значимости своей кампании: как пишет Штурм, это была стандартная речь Сандерса. Впрочем, он уделил пару слов и кризису, связанному с коронавирусом, раскритиковав систему здравоохранения в США.
Сандерс упомянул и своего противника Джо Байдена, отметив, что хочет «сотрудничать»: однако те, кто ждал от Сандерса призывов сплотиться вокруг Байдена, были разочарованы. Сенатор от Вермонта по-прежнему нацелен на борьбу за голоса на праймериз. Как пишет Штурм, пока неясно, каким образом Сандерс убедит своих сторонников голосовать за Байдена и хочет ли он этого вообще.
Демократы намерены определиться со своим кандидатом в президенты в августе, пишет Штурм: из-за Сандерса внутрипартийная борьба будет длиться на целых пять месяцев дольше. В результате, на куда более важное противостояние с Дональдом Трампом останется всего лишь 11 недель.
По мнению Штурма, своими действиями Сандерс предоставил Трампу, которого сам сенатор называл «самым опасным президентом за всю историю», бесценный подарок.
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