VA: решение Москвы ограничить экспорт зерна вызвало тревогу в мире

03:00 Более 19 тысяч медработников заразились коронавирусом в Испании В Испании примерно 19,4 тыс. медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Испании.

03:00 Кержаков считает, что в борьбе за чемпионство в РПЛ уже нет интриги Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение, что в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) отсутствует интрига.

03:00 RT открыл статистику просмотров YouTube в ответ на обвинения ФБК в накрутке Телеканал RT открыл статистику просмотров своего YouTube-канала в ответ на обвинения Любови Соболь из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*, которая заявила, что RT накручивает просмотры на видеохостинге.

03:00 Прокуроры выявили фейки о коронавирусе в пяти регионах России Сотрудники прокуратуры выявили недостоверные сообщения о коронавирусной инфекции COVID-19 в пяти российских регионах. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

03:00 Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 51% в начале 2020 года В Федеральной таможенной службе (ФТС) отметили, что доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в январе — феврале 2020 года упали на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

03:00 Песков: Путин минимизировал очные контакты Российский президент Владимир Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

03:00 Два ребёнка погибли при пожаре в Ростовской области Два ребёнка погибли в результате пожара в частном доме в городе Батайске Ростовской области.

03:00 Ефимова призналась, что несколько раз задумывалась о завершении карьеры Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, что в прошлом не раз задумывалась о завершении спортивной карьеры.

03:00 Ефимова рассказала о попытках спортсменов с ней познакомиться Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала о попытках спортсменов познакомиться с ней.

03:00 Кержаков считает Кокорина лучшим нападающим в России по технической оснащённости и скорости Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о нападающем Александре Кокорине, выступающем на правах аренды в «Сочи».

03:00 В Кремле сообщили о переговорах Путина и Нетаньяху Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили укрепление координации в борьбе с коронавирусом.

03:00 В Бурятии зафиксировали первую смерть от коронавируса В правительстве Бурятии сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

03:00 В Бурятии заработали дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса В Улан-Удэ начали работу дополнительные лаборатории по выявлению коронавируса.

03:00 В Москве составили 160 протоколов против нарушителей самоизоляции В Москве составлено более 160 протоколов по административным правонарушениям в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, введённый из-за пандемии коронавируса.

03:00 Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

03:00 Сёмин рассказал, как проводит время в самоизоляции Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, чем занимается во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

03:00 Власти Москвы рассказали об уровне заражаемости молодёжи коронавирусом Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что коронавирусной инфекцией COVID-19 одинаково часто заражаются как пожилые, так и молодёжь.

03:00 В Госдуме прокомментировали начало тестирования на коронавирус на дому Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с RT поддержал тестирование на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.

03:00 В Кремле сообщили о подготовке к телеконференции ОПЕК+ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что виртуальная конференция ОПЕК+ перенесена на четверг, 9 апреля, по техническим причинам. Российская сторона ведёт подготовку к конференции.

03:00 В Испании 637 человек скончались от коронавируса за сутки В Испании 637 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

03:00 Заразившийся коронавирусом тренер «Локомотива» находится в стабильном состоянии Главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии.

03:00 Власти Москвы назвали условие для ужесточения ограничений Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что столичные власти не видят необходимости вводить дополнительные меры из-за коронавируса, но они будут введены, если поведенческая модель горожан изменится.

03:00 В Японии объявят режим ЧС с 7 апреля из-за коронавируса Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении ввести режим чрезвычайной ситуации с 7 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Его выступление транслировал телеканал NHK.

03:00 Норвежская биатлонистка Сулемдал завершила карьеру в возрасте 30 лет Шестикратная чемпионка мира по биатлону норвежка Сюннёве Сулемдал приняла решение о завершении карьеры.

03:00 На Украине завели дело из-за пожара в чернобыльской зоне Украинская полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

03:00 Путин и Пашинян обсудили по телефону борьбу с коронавирусом Президент России Владимир Путин и глава правительства Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, во время которых обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и двухстороннего сотрудничества.

03:00 Сёмин заявил, что руководство «Локомотива» не обсуждало с ним урезание зарплаты Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что руководство клуба не разговаривало с ним о возможном урезании зарплаты.

03:00 В Подмосковье за сутки скончались пять пациентов с коронавирусом В Московской области скончались пять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении регионального оперативного штаба.

03:00 В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

03:00 Исследования на коронавирус будут оплачиваться по программе ОМС Лабораторные исследования на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в России будут оплачиваться по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

03:00 СМИ: У НОК США возникнут финансовые проблемы из-за переноса Олимпиады Перенос Олимпийских игр отложил на год финансирование Олимпийского комитета США в размере $200 млн, которые должны были пойти на обеспечение национальных сборных команд.

03:00 В Белоруссии число заразившихся коронавирусом возросло до 700 Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии увеличилось до 700.

03:00 Заседание правления СБР перенесено на 7 апреля Заседание правления Союза биатлонистов России (СБР) перенесено на 7 апреля.

03:00 Выплаты оставшимся за рубежом россиянам начнут поступать 6 апреля Первые выплаты на банковские карты российских граждан, которые пока не могут покинуть другие страны и вернуться в Россию на фоне пандемии коронавируса, начнут поступать в понедельник, 6 апреля.

03:00 Американская актриса Ли Фьерро умерла из-за коронавируса Американская актриса Ли Фьерро скончалась в возрасте 91 года в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией CОVІD-19.

03:00 В России до конца 2020 года не будут штрафовать застройщиков Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что штрафные санкции к застройщикам многоквартирных домов не будут применяться с 2 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. Об этом информирует Интерфакс.

03:00 Во Франции выписали 480 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полицейские выписали уже 480 тыс. штрафных квитанций нарушителям режима самоизоляции.

03:00 В Москве ещё 12 пациентов вылечились от коронавируса В Москве в течение выходных из больниц выписали ещё 12 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

03:00 Мишустин назвал недопустимым перекрытие границ в регионах России Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал недопустимым перекрытие административных границ в регионах и призвал власти российских субъектов Федерации не путать региональные полномочия с федеральными.

03:00 ESPN: Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном на UFC 249 Американский боец Джастин Гэтжи выступит на турнире UFC 249 вместо действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова.

03:00 Число инфицированных коронавирусом в Израиле превысило 8,6 тысячи Число пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19» в Израиле за последние сутки выросло почти на 600 человек и достигло 8611.

03:00 Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину. Об этом он сказал на совещании с вице-премьерами.

03:00 Скабелка не останется главным тренером «Барыса» Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» и белорусский специалист Андрей Скабелка не достигли договорённости о продлении сотрудничества.

03:00 Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 регионах России В 49 российских регионах за сутки выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане возросло до 390 Число подтверждённых в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 390.

03:00 За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом За сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6343. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

03:00 Милевский о чемпионате Белоруссии: для нас странно, что мы продолжаем играть Экс-форвард «Тосно», а ныне нападающий «Динамо-Брест» Артём Милевский высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса в Белоруссии.

03:00 Росздравнадзор зарегистрировал первый российский экспресс-тест на коронавирус Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала в Росздравнадзоре первый российский экспресс-тест, разработанный группой компаний «Медико-биологический союз», который должен быстро выявлять коронавирусную инфекцию COVID-19.

03:00 На Украине рассказали о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины рассказала о ситуации с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения.