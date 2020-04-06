Le Monde: эпидемия сыплет соль на рану украинской системы здравоохранения

Система здравоохранения на Украине находится в весьма ветхом состоянии, и эксперты опасаются, что она может не справиться с размахом эпидемии, пишет Le Monde. Большие проблемы испытывает и экономика, поэтому транш от МВФ вместо толчка для экономического роста стал средством для выживания Украины.

На Украине приняли жёсткие меры в связи с коронавирусом, пишет Le Monde. Запрещено собираться больше двух человек, запрещено выходить надолго без защитной маски, запрещено детям до 16 лет находиться на улице без взрослых. Прекращена работа общественного транспорта, а за нарушение карантинных мер предусмотрены штрафы.

Связаны столь жёсткие меры с опасениями насчёт состояния украинского здравоохранения, которое автор статьи называет одним из самых расшатанных в Европе. На нём сказались и сложности переходного периода 1990-х годов, и коррупция, и недофинансирование. По разным оценкам, украинские больницы имеют в своём распоряжении от 600 до 3,5 тыс. аппаратов для обеспечения дыхательной функции. Так что эксперты опасаются, что украинская система здравоохранения плохо готова к борьбе с коронавирусом.

Тем более сложно оценить размах эпидемии на Украине. Официально сообщается о 943 случаях заболевания и 23 умерших, но за всё время было сделано меньше 4 тыс. тестов. На территории Донбасса говорят о двух больных коронавирусом, хотя Киев эту информацию оспаривает. К тому же с началом эпидемии обстановка там не успокоилась.

По расследованию журналистов, эпидемия пришла в страну после возвращения из Куршевеля богатых украинцев и депутатов. Дополнительный источник беспокойства — очереди из украинцев, которые отправлялись в западные страны на сезонные работы, а сейчас решили вернуться домой.

Судя по опросам, население Украины хорошо принимает карантинные меры, отмечает автор статьи. Однако они тяжело сказываются на украинской экономике. В стране слабая система социальной поддержки населения. 57% населения не имеет сбережений, которые позволят им прожить больше месяца без зарплаты. От 500 до 700 тыс. человек уже столкнулись с безработицей. И больше половины всех предприятий говорят, что больше месяца не смогут держаться в таких условиях.

И у государства не очень много возможностей поддержать экономику, отмечает автор статьи. Из-за эпидемии ВВП снова упадёт, Киев снова окажется за пределами международных финансовых рынков. Помощь и кредиты западных стран его при этом не спасут, отмечает автор статьи. Сейчас ставки делаются на план помощи от МВФ в размере €7,3 млрд, и если раньше он был нужен, чтобы перезапустить экономику, то теперь он важен для выживания страны.

Для этого украинские чиновники в срочном порядке приняли все законы, которые от них ожидали, в том числе об окончательности национализации «ПриватБанка» и о разрешении на продажу сельскохозяйственных земель, отмечает Le Monde.