На протяжении веков, особенно в самые трудные времена, россиян нередко спасала гречка. Как пишет La Vanguardia, российские семьи могут заменить рис макаронами или картофелем, но ни за что не смогли бы отказаться от гречки, преимуществами которой являются приемлемая цена и простота приготовления.

В России гречка — это не обычная зерновая культура. Как пишет La Vanguardia, это продукт, который сопровождал русский народ на протяжении веков, особенно в самые трудные времена.

Так было во время Гражданской войны и Второй мировой войны, и то же происходит в XXI веке, когда самая ценная крупа в России опять приобрела большое значение сначала в 2014 году из-за кризиса, вызванного присоединением Крыма, а потом в марте этого года в связи с неопределённостью, появившейся из-за эпидемии коронавируса.

Любовь к гречке появилась давным-давно. Только в XX веке в периоды неопределённости и социальных и военных потрясений россияне не раз отдавали предпочтение именно этому продукту. Гречка стала одним из основных блюд полевой кухни российской, а потом и советской армии. Эту традицию СССР и Россия сохранили до наших дней. Сегодня гречку включают в рацион в детских садах, школах и больницах, а также часто отправляют в другие страны в качестве одного из гуманитарных грузов.

Российские семьи могут заменить рис макаронами или картофелем, но ни за что не смогли бы отказаться от гречки. Её преимуществами являются приемлемая цена и простота приготовления. Нужно взять стакан гречки, которую изначально необходимо замочить, два стакана воды, немного соли, положить все ингредиенты в кастрюлю и варить на среднем огне 15—20 минут.

Затем нужно дать ей немного постоять, добавить сливочного или подсолнечного масла, накрыть кастрюлю кухонным полотенцем, а когда она будет готова, подать со сметаной.

Гречка хорошо сочетается с мясом, рыбой и овощами. Она особенно хороша с шампиньонами и сметаной. Также россияне любят есть подсоленную гречку с сосисками.