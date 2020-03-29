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France 24: россиян не беспокоят камеры — следили и до коронавируса

Материал представлен в переводе ИноТВ
За тем, как россияне соблюдают карантинные меры, следят 100 тысяч камер, предположила ведущая французского телеканала France 24. Однако приглашённый эксперт отметила, что россиян это не пугает, ведь камеры следили за ними и до эпидемии. По её словам, самая большая проблема у россиян сейчас с сознательностью, ведь самоизоляция — это не закон, а рекомендация властей.

Как обстоят дела с эпидемией в России, отражают ли предоставляемые цифры реальную обстановку?

АНАСТАСИЯ ШАПОШКИНА, специалист по отношениям между Европой и Россией (университет Sciences-Po): В России и в русском сообществе за границей многие переживают по поводу этих цифр. Было зарегистрировано много случаев респираторных заболеваний и необычных пневмоний, и о них тоже говорили в СМИ. И уже несколько недель беспокоит людей то, что власти не дают основательной информации.

Кроме того, все цифры опираются на возможности тестирования. Сегодня правительство пытается эти возможности увеличить. И сегодня в Москве эти тесты доступны по цене в 30 евро. То есть, это не бесплатно, это доступно не всем, и проводятся они не систематически.

Далее, власти объявили все кризисные меры, но не объявили о самом карантине, это, как вы сказали, была рекомендация. Это не требование, а лишь неделя выходных, при том что погода на улице отличная. В Москве — этот большой город стал эпицентром коронавируса в России на данный момент — люди на улице, гуляют. Так что проявлять сознательность очень сложно.

И при этом всё очевидно, когда люди видят, например, цены. Цены растут с большой скоростью из-за кризиса в связи с падением цен на нефть. Падение цен на нефть ещё больше ухудшилось из-за спора России и Саудовской Аравии, которые не договорились о снижении объёмов производства, о том, чтобы отдать часть рынка Дональду Трампу. Это вылилось в инфляцию и в частичное обесценивание рубля по отношению к доллару, который моментально реагирует на ситуацию, и в повышение цен.

Путин старается уладить проблемы такого рода, повышая субсидии и социальные выплаты и пытаясь компенсировать потери работодателей в продуктивности, чтобы они могли сохранить рабочие места, не увольнять людей — эти меры, о которых объявил президент, показывают уровень бедности в России. Так, мы знаем, что минимальная зарплата в России составляет около ста евро в месяц, а цены в магазинах часто могут сравниться с европейскими ценами в частности, в больших городах.

Те, кто на карантине, сейчас находятся под надзором 100 тысяч камер в Москве. Не заставляет ли санитарная безопасность опасаться полицейской слежки?

АНАСТАСИЯ ШАПОШКИНА: На самом деле меры, которые правительство принимало, чтобы собрать народ, чтобы заставить народ оставаться по домам, начались с запрета на какие-либо демонстрации. Это происходило до того, как перенесли дату народного голосования по изменениям в конституцию, которое должно было состояться 22 апреля. Население тут же восприняло это как меру, направленную на то, чтобы избежать протестов против изменений конституции.

Конечно, сегодня в Москве есть камеры, и эта система видеонаблюдения за некоторой частью населения в любом случае существует и без коронавируса. Вопрос в том, чем она может быть полезна и как использована. Плюс, не во всех городах стоят камеры. Конечно, население этому не радо. Сложнее всего с недостатком сознательности, осознания кризиса. Но москвичи поддержали мэра Москвы Собянина, который, как показалось, относится к кризису серьёзнее, чем федеральное правительство.

Анастасия Шапошкина, спасибо за ваш анализ ситуации.

Дата выхода в эфир 27 марта 2020 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 24 Франция Европа
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