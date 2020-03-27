La Tribune: пандемия заперла дома треть населения планеты

В результате мер по борьбе с пандемией нового коронавируса запертыми в собственных домах оказалось почти три миллиарда человек — или треть населения всей Земли, сообщает La Tribune. По данным газеты, жёсткие ограничения на передвижение людей без сомнения нанесут серьёзный урон экономике, но число стран, которые на них решаются, продолжает расти.

Из-за мер социального дистанцирования, принимаемых многими странами в борьбе с пандемией коронавируса, оставаться дома будут вынуждены почти три миллиарда человек — или треть всего населения Земли, составляющего, по оценкам ООН, 7,8 млрд человек на начало 2020 года, пишет французская La Tribune.

Как подчёркивается в материале газеты, самый серьёзный вклад в эту «головокружительную» цифру внесла Индия, где в результате введённого 25 марта жёсткого карантина покидать дома запрещено почти 1,3 млрд жителей. Такие масштабные шаги несомненно обернутся серьёзными последствиями для мировой экономики, предупреждает корреспондент издания.

Комендантские часы, ограничения на передвижение населения и прочие подобные меры вводят всё больше стран Европы, Латинской Америки и Африки, констатирует журналист.

Коронавирус продолжает создавать в мире хаос: в Греции опасаются, что расположенный на острове Лесбос крупнейший лагерь для беженцев во всей Европе может из-за пандемии превратиться «в санитарную бомбу»; а в США резко взлетели продажи стрелкового оружия — многие американцы опасаются, что ограничительные меры властей для борьбы с инфекцией приведут к масштабным бунтам, пишет La Tribune.

По данным газеты, тогда как в Европе — и в особенности в Италии и Испании — ситуация с коронавирусом продолжает оставаться крайне серьёзной, в Китае скорость распространения заболевания сильно снизилась: китайские власти в минувшую среду даже сняли часть ограничений на перемещения людей в провинции Хубей, ставшей «эпицентром» пандемии.