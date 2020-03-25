Le Figaro: «на карантине с 1959 года» — кубинцы устали ждать нового перемирия с Соединёнными Штатами

После надежд, связанных с открытием американского посольства и дружелюбными жестами Барака Обамы, избрание Дональда Трампа президентом США стало для жителей Кубы сильнейшим разочарованием, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, инсценировка звуковой атаки на американских дипломатов стала для Трампа поводом вновь разорвать отношения с Кубой и «задушить» её экономику новой волной санкций.

«Мы, кубинцы, на карантине с 1959 года», — цитирует корреспондент Le Figaro в Гаване кубинскую официантку Одалис, которая не уточняет, относится ли её замечание к коронавирусу, американскому эмбарго или правительственным запретам. Ещё год назад она принимала в своём заведении американских туристов с их щедрыми чаевыми. Однако всё изменилось в июне прошлого года, когда президент США Дональд Трамп, после введения многочисленных ограничений на посещение Кубы своими согражданами, запретил пребывание на острове американских лайнеров.

В 2019 году объёмы туризма — второго во величине источника дохода в стране, прибыль от которого в 2018 году составила $3,3 млрд, — упали на 10% из-за введённых американским лидером санкций. В соответствии с последними ограничениями, вступившими в силу 10 марта, американские чартеры не могут летать на Кубу, за исключением Гаваны. Их цель — «задушить» кубинский туристический рынок. При этом, по словам западного дипломата, четыре года назад правительство начало строительство в столице пятизвёздочных отелей для размещения богатых американских туристов в расчёте на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах.

После открытия американского посольства в кубинской столице в 2015 году и «исторической речи» президента Обамы в Гаване 20 марта 2016 года, — разрядки, немыслимой в период правления других президентов — многое пошло не по плану, замечает газета. В марте 2016 года Куба предавалась мечтаниям: группа Rolling Stones, ранее не известная на острове, дала в стране бесплатный концерт, и казалось, что позволено всё — даже часами стоять в очереди на получение визы в американском посольстве, ведь Обама пообещал, что сближение с Кубой «необратимо». Скептически настроен был только Фидель Кастро. Однако избрание Трампа стало для кубинцев «ушатом холодной воды».

Первые «выпады» в адрес Кубы начались в середине 2017 года, когда Вашингтон объявил о том, что его дипломаты в Гаване стали жертвами таинственных шумовых атак, и обвинил Кубу в недостаточной защите американского дипломатического корпуса, который к концу 2017 года был возвращён в США. По мнению западного дипломата, «история о звуковых атаках — одна из самых смелых постановок». Это позволило американцам разорвать отношения с Кубой, не делая этого прямо, уверен собеседник издания.

Следуя «логике, достойной холодной войны», администрация Трампа последовательно усиливала давление на Кубу. Сначала Америка отрезала остров от поставок дешёвой венесуэльской нефти, введя санкции против танкеров, которые собирались отправлять топливо кубинцам. Затем Дональд Трамп активировал главу III закона Хелмса-Бертона, согласно которой американцы, ранее владевшие собственностью, конфискованной после революции, могут преследовать в судебном порядке иностранные компании, использующие эту собственность на Кубе. Это должно было препятствовать иностранным инвестициям в развитие острова. За этим последовали санкции, призванные «задавить» частный сектор кубинской экономики. Так, с конца февраля кубинцы, живущие за границей, не могут переводить деньги семьям через популярный сервис Western Union.

«Избрание Трампа ознаменовало конец мечты. Мы потеряли тысячи долларов, вложенные в открытие ресторана», — посетовал Орландо, бывший владелец небольшого заведения в гаванском районе Марианао.

Тем временем политика собственного президента Кубы не менее провальна, замечает издание. Куба, со времён распада СССР переживающая наихудшие времена, не идёт ни на какие уступки Вашингтону. Более того, аресты диссидентов не прекратились и даже стали более многочисленными в артистической среде, выступающей против постановления, ограничивающего свободу культуры.

Орландо не верит в новую разрядку между его страной и Соединёнными Штатами. «Даже если Трамп переизберётся, для заключения соглашения потребуется не менее двух лет. Я надеюсь, что к тому времени я покину страну», — заключает он.