24 канал: украинские полицейские справили нужду на автомобиль и подстрелили его владельца

Необычный инцидент произошёл в украинском Николаеве: пьяные полицейские справили нужду на автомобиль незнакомого мужчины, а потом подстрелили его из травматического оружия за замечание. Как передаёт «Телеканал новин 24», инцидент расследуют Государственное бюро расследований и прокуратура. Если правоохранителей признают виновными, им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
В украинском Государственном бюро расследований рассказали о необычном случае в Николаеве: пьяные правоохранители справили нужду на автомобиль незнакомого мужчины, а потом ещё и подстрелили его за замечание. Как пишет «Телеканал новин 24», инцидент произошёл вечером 21 марта, однако его детали были обнародованы на официальном сайте ведомства только через несколько дней.
Правоохранители — члены подразделения специального назначения полиции Николаева — после непродолжительного обсуждения решили справить естественную нужду без посещения туалета. Чтобы не беспокоить этими действиями жителей района, полицейские для прикрытия выбрали автомобиль, припаркованный возле одного из домов.
Такое развитие событий не понравилось владельцу автомобиля, который как раз в это время дышал свежим воздухом на балконе собственной квартиры в этом же доме.
Мужчина сделал полицейским устное вежливое замечание, но в ответ услышал вместо извинений только нецензурную брань, так как полицейские находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Ситуация обострилась, когда владелец обиженного полицейскими автомобиля вышел на улицу. Там словесный конфликт довольно быстро перерос в драку. Защищая свою точку зрения, один из правоохранителей трижды выстрелил в мужчину. К счастью, стрелял он из травматического оружия — пострадавший жив, но получил несколько пулевых ранений и ушиб головы.
ГБР совместно с прокуратурой расследуют инцидент как хулиганство. Если полицейских признают виновными в суде, то могут наказать даже лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Член совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все российские чиновники перешли на дистанционный режим работы. Также он не согласился с утверждением журналистов, что эффективность работы снижается в случае перехода на удалённый режим.
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность частичного перевода экзаменов в школах и вузах в онлайн во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава департамента по связям с общественностью Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур сообщил, что за сутки в Иране коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились рекордные 2206 человек, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке в Москве, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что не исключает возможности переноса ежегодного конгресса Всемирного боксёрского совета (WBC), который должен пройти в августе в Санкт-Петербурге.
Заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием российского лидера Владимира Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли. Об этом сообщил советник главы государства Владимир Толстой.
Маркус Крамер, тренер двукратного бронзового призёра Олимпийских игр в лыжных гонках россиянки Юлии Белоруковой, уверен, что его подопечной удастся показывать высокие результаты после возвращения в спорт.
Санитарная служба ФСИН в рамках усиления мер по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 рассматривает возможность введения запрета на получение заключёнными посылок и передач. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
Следственный комитет России возбудил три новых дела по факту обстрела гражданских объектов в Донбассе. По данным следствия, 20 марта 2020 года военнослужащие ВСУ и других воинских формирований произвели прицельный обстрел из станковых противотанковых гранатомётов по объектам гражданской инфраструктуры в посёлке шахты «Трудовская».