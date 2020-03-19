Оградительные ленты: SRF рассказал о борьбе с «хомяками», штурмующими супермаркеты

Эпидемия коронавируса спровоцировала во многих странах панические закупки, сообщает SRF. Так называемые «хомяки» делают запасы, и для борьбы с ними власти принимают различные меры. В некоторых магазинах ограничивают вход и продлевают время работы, чтобы рассредоточить покупателей.

Теперь поговорим о необходимости держаться друг от друга на дистанции. Это нужно делать и во время покупок. В некоторых магазинах сотрудники сидят за защитным стеклом. Покупателей запускают только небольшими группами. Хотя власти постоянно заверяют, что перебоев со снабжением не будет, многие всё равно делают запасы. Даниэль Дестер с репортажем о закупках на фоне эпидемии коронавируса.

Дополнительные смены на складе Manor Food. Так как спрос в магазинах огромный, работа здесь идёт полным ходом: нужно как можно скорее заполнить пустые полки. По словам директора по логистике, это лучший метод борьбы с панической скупкой продуктов.

АЛЕКСАНДР БЕУНТКЕР, директор по логистике в Manor Food: Товаров и запасов достаточно. В том числе и у нас в центральном лагере в Риккенбахе, где сотрудники круглосуточно работают, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Таких сцен, как сегодня в Париже, в Швейцарии быть не должно. Супермаркет прямо-таки штурмуют. Люди бояться, что им нечего будет есть. В Швейцарии такое практически невозможно, перебоев со снабжением не будет, утверждает Дагмар Йенни, директор ассоциации розничной торговли Swiss Retail Federation.

ДАГМАР ЙЕННИ, директор Swiss Retail Federation: Обеспечение основными товарами гарантировано. Никаких причин для панической скупки продуктов нет. Ситуация не чрезвычайная, так что впрок закупаться не нужно.

В Германии «хомяки» тоже скупают всё подряд в магазинах. Они боятся, что скоро все товары закончатся, рассказывает немецкий корреспондент SRF Беттина Рамзайер.

БЕТТИНА РАМЗАЙЕР, корреспондент SRF: В Германии продажи продуктов долгого хранения, например, консервов и готовых супов удвоились буквально в одночасье. Магазины этому радуются, если у них, конечно, получается справляться со спросом. Rewe, к примеру, постоянно ищет временных работников. Многие считают, что здесь скоро введут комендантский час. И попытки властей успокоить граждан не помогают. Чётких указаний из Берлина не поступает, так что некоторые федеральные земли самостоятельно приняли решение продлить время работы магазинов, чтобы «хомяки», по крайней мере, рассредоточились.

Бороться с панической закупкой товаров с помощью продления время работы магазинов — скоро этим займутся и у нас. К тому же могут ограничить число покупателей в магазине, что снизит вероятность заражения.

В магазине Migros в городе Кур это уже стало реальностью. Оградительные ленты указывают путь. А на входе сотрудник подсчитывает число покупателей. Непривычные меры, которые могут вызвать опасение. Ограничивать вход в магазин нужно, но в карточной системе необходимости нет.

АЛЕКСАНДР БЕУНТКЕР: Мы видим, что независимо от того, закрыта ли граница, товарооборот не останавливается. Отсутствие перебоев с поставками гарантировано. В связи с этим я думаю, что нам в Швейцарии не нужно устанавливать норму выдачи на продукты питания.

Получается, дефицит нам не угрожает. Магазины открыты ежедневно. В ближайшем будущем, возможно, даже по воскресеньям, чтобы каждый мог совершать покупки без стресса и на надлежащей дистанции от других клиентов.

Дата выхода в эфир 17 марта 2020 года.