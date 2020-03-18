Frankfurter Allgemeine: коронавирус не смог «поставить мат» только шахматам

В то время как практически все спортивные мероприятия отменяются или переносятся, сопротивляться коронавирусу получается только у шахмат, пишет Frankfurter Allgemeine. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила не отменять турнир претендентов в Екатеринбурге. На фоне вынужденного затишья в спорте это может обеспечить дополнительное внимание к мероприятию, отмечает немецкое издание.

Коронавирус «поставил мат» практически всем видам спорта, кроме шахмат, пишет Frankfurter Allgemeine. Мероприятия отменяются или переносятся, но турнир претендентов в Екатеринбурге, победитель которого сможет сразиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, пройдёт несмотря на эпидемию. Однако тем, кто приедет на него из страны повышенного риска заражения, должен будет сначала пройти карантин, отмечает издание.

В связи с этим китайский гроссмейстер Ван Хао предусмотрительно оставил своего тренера дома. Он собирается общаться с ним через интернет. Сам же шахматист смог избежать принудительной изоляции, так как последнее время находился в Японии, которой нет в российском списке неблагоприятных стран. Другой же участник из Китая Динг Лирен приехал в Москву за две недели до мероприятия, пробыл там в карантине и только потом поехал в Екатеринбург.

Некоторые игроки призывали Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) перенести турнир, но организация настояла на его проведении. За это её подвергли критике, но «дополнительное внимание к мероприятию на фоне того, как большая часть остального спорта взяла вынужденную паузу, говорит о том, что гамбит может удаться», отмечает Frankfurter Allgemeine.

К тому же в последнее время отмечается высокий рост количества игроков в шахматы онлайн. Сервера бьют все рекорды. И многие соревнования также переносят в интернет, например, тренировочный турнир китайской федерации для Вана и Динга, отмечает издание.