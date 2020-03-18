Frankfurter Allgemeine: коронавирус не смог «поставить мат» только шахматам

В то время как практически все спортивные мероприятия отменяются или переносятся, сопротивляться коронавирусу получается только у шахмат, пишет Frankfurter Allgemeine. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила не отменять турнир претендентов в Екатеринбурге. На фоне вынужденного затишья в спорте это может обеспечить дополнительное внимание к мероприятию, отмечает немецкое издание.
Коронавирус «поставил мат» практически всем видам спорта, кроме шахмат, пишет Frankfurter Allgemeine. Мероприятия отменяются или переносятся, но турнир претендентов в Екатеринбурге, победитель которого сможет сразиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, пройдёт несмотря на эпидемию. Однако тем, кто приедет на него из страны повышенного риска заражения, должен будет сначала пройти карантин, отмечает издание.
В связи с этим китайский гроссмейстер Ван Хао предусмотрительно оставил своего тренера дома. Он собирается общаться с ним через интернет. Сам же шахматист смог избежать принудительной изоляции, так как последнее время находился в Японии, которой нет в российском списке неблагоприятных стран. Другой же участник из Китая Динг Лирен приехал в Москву за две недели до мероприятия, пробыл там в карантине и только потом поехал в Екатеринбург.
Некоторые игроки призывали Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) перенести турнир, но организация настояла на его проведении. За это её подвергли критике, но «дополнительное внимание к мероприятию на фоне того, как большая часть остального спорта взяла вынужденную паузу, говорит о том, что гамбит может удаться», отмечает Frankfurter Allgemeine.
К тому же в последнее время отмечается высокий рост количества игроков в шахматы онлайн. Сервера бьют все рекорды. И многие соревнования также переносят в интернет, например, тренировочный турнир китайской федерации для Вана и Динга, отмечает издание.
Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение о возможном месте проведения перенесённого поединка с американцем Тони Фергюсоном.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT принятый Госдумой закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Во всех 85 регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как передаёт ТАСС, это следует из подписанных региональными властями распоряжений.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков призвал суды рассмотреть возможность перевода под домашний арест находящихся в СИЗО лиц, обвиняемых в нетяжких преступлениях, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Правительство России выделило Минздраву 10 млрд рублей на выплаты медикам за работу с лицами, заражёнными коронавирусом и с подозрением на инфекцию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес выразил недовольство тем, что футболисты Российской премьер-лиги (РПЛ) вынуждены продолжать тренироваться после того, как Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение соревнований под своей эгидой.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который даёт правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Президент Международной федерации самбо (FIAS) прокомментировал видео подготовки американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона к поединку с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось с 147 до 199. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Юденков прокомментировал позицию рубля в рейтинге волатильности мировых валют.