112: Словакия хотела купить на Украине медицинские маски, но заказ перехватили конкуренты

Словакия планировала купить у Украины два миллиона медицинских масок, но заказ был перехвачен конкурентами. Как пишет «112 Украина», условием сделки была оплата наличными. Словацкая сторона уже подготовила необходимую сумму, однако появился покупатель из Германии, который переплатил и забрал заказ.
Словакия хотела купить на Украине 2 млн медицинских масок, но заказ был перехвачен конкурентами. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, условием сделки была оплата наличными.
«Мы уже подготовили наличными 1,2 миллиона евро в чемодане, чтобы сесть в правительственный самолёт и забрать их. Но появился торговец из Германии, который переплатил и купил», — пожаловался премьер Словакии.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал попытку словаков купить на Украине дефицитные медицинские маски на своей странице в Facebook.
«Сейчас нет в Европе страны, которая бы не охотилась во всём мире на маски и респираторы. Когда всё это закончится, я смогу рассказать много интересных историй на эту тему»,— написал Кулеба.
«А сейчас скажу одно: если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещён. Попытки наших компаний и дельцов на заказ любого из-за границы экспортировать — незаконные. Мы жёстко будем блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем», — добавил он.
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