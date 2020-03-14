France 3: благотворительная лотерея «Пикассо за сто евро» разыгрывает подлинник знаменитого испанца

В парижском музее Пикассо выставлен небольшой натюрморт, который получит один из участников благотворительной лотереи, передаёт France 3. Для участия достаточно зайти на сайт акции и купить билет за 100 евро — все собранные средства организаторы обещают потратить на помощь бедным жителям африканских стран.

Вам бы хотелось украсить картиной Пикассо вашу гостиную? Не этими, которые представлены в музее, а этим маленьким натюрмортом, написанным в 1921 году. Маслом на холсте изображёна часть газеты и стакан с абсентом. Эта картина принадлежит торговцу изобразительным искусством, крупному коллекционеру Пикассо Давиду Нахмаду. Её себестоимость — 1 млн евро, но вы можете выиграть её всего за 100 евро: достаточно лишь зайти на этот сайт.

ПЕРИ КОШЕН, организатор лотереи «Пикассо за сто евро»: В продаже имеется только 200 тыс. билетов, так что это один шанс из 200 тыс., если все билеты будут проданы. В противном случае в нашей жеребьёвке примут участие только проданные билеты, так что победитель точно будет.

Во время первой лотереи в 2013 году приз выиграл этот 24-летний американец, который занимается установкой пожарной сигнализации. Он решил оставить Пикассо у себя, но собирается однажды продать картину, чтобы обеспечить себе старость.

ДЖЕФФРИ ГОНАНО, первый победитель в 2013 году: Это была одна из самых сумасшедших вещей, которые произошли в моей жизни. Я не очень много знал о Пикассо до лотереи, сейчас я знаю гораздо больше.

Эта молодая американка знакомится с призом 2020 года, который выставлен в музее Пикассо и начинает мечтать.

АМЕРИКАНКА: О, я думаю, что просто повешу её в своей спальне.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА 1: 100 евро за Пикассо – это всё же очень доступно.

За этой странной лотереей скрывается благотворительная акция. В 2013 году первая лотерея принесла 5 млн евро, которые пошли на финансирование этой деревни ремесленников в Суре на юге Ливана. Вторая организована в поддержку ассоциации CARE: она поможет 200 млн человек из Марокко, Мадагаскара и Камеруна получить доступ к питьевой воде.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА 2: Это хороший способ заинтересовать людей во внесении пожертвований. Потому что в то же время мы думаем, что можем в итоге, может быть, выиграть приз, но в то же время эти 100 евро пойдут на благое дело, так что почему бы это не сделать?

Счастливый победитель станет известен 30 марта. Розыгрыш в парижском Christie’s будет транслироваться в режиме реального времени в сети. Организаторы надеются собрать 20 млн евро.

Дата выхода в эфир 13 марта 2020 года.