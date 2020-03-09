Guardian: в Европе стало слишком шумно, и это не на пользу здоровью

Всё больше жителей Евросоюза подвергаются губительному воздействию городского шума, который провоцирует стресс, бессонницу и болезни сердца, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Европейского агентства по охране окружающей среды. Для решения проблемы можно пересесть на электромобили или велосипеды, выровнять асфальт на дорогах, уменьшить скоростной режим и открыть больше парков — однако пока европейские государства не предпринимают необходимых шагов по уменьшению шумового загрязнения.

Каждый пятый европеец подвергается воздействию высокого уровня шумового загрязнения — и это число вырастет за это десятилетие главным образом из-за интенсивного дорожного движения, пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA).

Как рассказывает издание, в опубликованном в четверг докладе европейская природоохранная организация утверждает, что чрезмерный шум может спровоцировать физические или психологические заболевания, а также приводит к повышенному риску болезней сердца, стрессу и бессоннице. По данным агентства, из-за шума в Европе преждевременно умирает около 12 тыс. человек ежегодно, а ещё около 48 тыс. зарабатывают ишемическую болезнь сердца. В живой природе также наблюдаются негативные последствия: прошлогодний анализ показал, что шум мешает птицам общаться и может препятствовать их размножению.

Европейское агентство по охране окружающей среды предупредило, что в будущем всё больше людей подвергнется губительному воздействию шума из-за возрастающей урбанизации и мобильности населения.

Согласно докладу, по всей Европе предположительно 113 млн человек подвергаются воздействию транспортного шума, который превышает 55 децибел — пороговый уровень по определению ВОЗ, выше которого он становится вредным для здоровья человека. Кроме того, 22 млн человек сталкиваются с высоким уровнем железнодорожного шума, а 4 млн — авиационного, который снижает успеваемость у по крайней мере 12,5 тыс. европейских школьников. Другие шумные предприятия негативно влияют на миллион человек в Старом Свете.

Британская газета также приводит статистику по Соединённому Королевству: предположительно более 18% городского населения подвержены вредному уровню шума, большинство из них (14,5%) — от дорожного транспорта. За пределами города от этого страдают около 7% сельских жителей.

Отмечается, что существует множество способов уменьшить шум. Например, электрические машины тише работающих на дизеле или бензине. В то же время они наряду с велосипедами и простой прогулкой сокращают выбросы парниковых газов. Кроме того, для борьбы с шумом можно покрыть дороги более гладким асфальтом, наладить организацию движения и уменьшить скоростной режим в черте города. Специалисты по городскому планированию могут также предусмотреть тихие зоны — парки и другие зелёные территории.

В заключение Европейское агентство по охране окружающей среды уточняет, что доклад должны были подготовить к 2017 году, однако страны—члены Евросоюза не смогли предоставить требуемые для исследования данные, а почти треть из них оказалась недоступна. Такие действия, по мнению ведомства, показывают, что европейские государства не предпринимают необходимых шагов для решения проблемы шумового загрязнения, пишет The Guardian.