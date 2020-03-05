СТРАНА: МИД Украины возглавит человек с отчётливо антироссийской позицией

Украинская Рада утвердила на должность главы МИД Дмитрия Кулебу. Как пишет «СТРАНА», он являлся постоянным представителем Украины в Совете Европы, где был ярым противником возвращения России в данную организацию. Кроме того, отмечает издание, Кулеба и в других вопросах занимает антироссийскую позицию.
Верховная рада утвердила на должность главы Министерства иностранных дел кандидатуру 38-летнего вице-премьера Дмитрия Кулебы. Как пишет «СТРАНА», с 2016-го по 2019 год он являлся постоянным представителем Украины в Совете Европы, где был ярым противником возвращения России в организацию. Делегация Кулебы устраивала скандалы, а сам постпред предложил заплатить оргвзнос, чтобы не допустить возвращения России в ассамблею.
Как отмечает издание, у Кулебы отчётливо антироссийская позиция. Например, ещё в августе он прославился резким комментарием о приглашении российских журналистов Киселёва или Соловьёва, чтобы вести передачи в «украинских телефонах», а главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову советовал фотографироваться возле головного офиса ФСБ на Лубянке, и чтобы сзади были «подпаленные им только что двери». А в октябре 2019 года он заявил, что договорённости по Донбассу не означают мира с Россией.
В 2019 году Кулеба презентовал авторскую книгу на украинском языке «Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ». Женат. Его супруга Евгения возглавляет общественную организацию «Город-Сад». Самым известным проектом организации стал столичный сквер «небесной сотни» на улице Михайловской. Вместе с женой воспитывают двух детей.
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