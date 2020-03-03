Independent: тревога из-за изменений климата доводит детей до бессонницы

Всё больше детей в Великобритании признаются, что разочарованы и обеспокоены состоянием планеты и успехами политиков в борьбе с экологическими катастрофами, пишет The Independent. При этом, как показывают данные опроса BBC Newsround, большинство детей опасаются, что изменения климата отразятся на их жизни.

Всё больше детей беспокоятся из-за климатических изменений и экологических катастроф, сообщает The Independent со ссылкой на опрос BBC Newsround. В исследовании приняли участие 2 тыс. британцев в возрасте от 8 до 16 лет.

Почти три четверти опрошенных детей признались, что разочарованы и обеспокоены состоянием нашей планеты, при этом около 22% отметили, что считают проблему экологии очень важной.

Кроме того, 58% респондентов заявили, что опасаются влияния климатических изменений на свою жизнь. При этом, как отмечает британское издание, у некоторых из принявших участие в опросе детей эти опасения проявляются весьма необычно. В частности, 19% признались, что им снятся кошмары, связанные с экологическим кризисом, а 17% и вовсе заявили, что тревога повлияла на их режим сна и питания.

Вместе с тем, большинство детей считают, что взрослые прикладывают недостаточно усилий для решения проблемы, и отмечают, что разочарованы достигнутым прогрессом. Более того, 41% сказал, что не доверяет взрослым в решении проблем, связанных с изменением климата, так как полагает, что политики их не слышат.

Тем не менее такие известные личности, как экологическая активистка Грета Тунберг, помогли детям выразить свои опасения и убедиться, что их голоса услышат, пишет The Independent.

Комментируя результаты опроса, редактор BBC Newsround Пол Планкетт отметил, что «совершенно очевидно, что дети увлечены защитой планеты».

«Климатические забастовки 2019 года продемонстрировали решимость добиться того, чтобы их мнение по вопросам экологии услышали», — приводит The Independent слова Планкетта.

При этом клинический детский психолог-консультант Эмма Цитрон подчеркнула, что дети должны получать «обнадёживающую и сбалансированную информацию о своём будущем». Кроме того, по её словам, в случае если опасения относительно изменений климата «слишком велики», важно обеспечить детям всю необходимую профессиональную помощь.