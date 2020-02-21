СТРАНА: Украина готовит новую редакцию Минских соглашений

03:00
Эксперт оценила схемы по обналичиванию маткапитала
Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова прокомментировала распространённые схемы обналичивания материнского капитала.
03:00
В Роскачестве дали рекомендации по употреблению сахара
Специалисты Роскачества рассказали о полезных и вредных свойствах некоторых видов сахара.
03:00
Организатор концерта Тилля Линдеманна прокомментировал требования отменить концерт в Новосибирске
Представитель агентства Concert54 Алексей Уткин прокомментировал требования отменить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске.
03:00
«Сочи» дозаявил Кокорина для выступления в матчах чемпионата России по футболу
Футбольный клуб «Сочи» в пятницу, 21 февраля внёс в заявку для участия в матчах Российской премьер-лиги нападающего Александра Кокорина, перешедшего из петербургского «Зенита» на правах аренды.
03:00
Эксперт оценила прогноз Минэкономразвития по численности населения России на 2020 год
Старший научный сотрудник Центра демографических исследований Института демографии НИУ «Высшая школа экономики» Екатерина Щербакова прокомментировала сообщение о том, что Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России на 2020 год с 147 млн человек до 146,8 млн.
03:00
Министр ЖКХ Подмосковья оценил ситуацию с сортировкой мусора в регионе
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский прокомментировал ситуацию с сортировкой отходов среди жителей региона.
03:00
Эксперт оценил вероятность улучшения отношений России и Украины
Проректор Московской высшей школы, доктор исторических наук Борис Шмелёв прокомментировал возможность улучшения отношений между Россией и Украиной.
03:00
В Адыгее рассказали о программе автогонки «Февральские окна — 2020»
В Адыгее рассказали о программе соревнований по внедорожному автотуризму «Февральские окна — 2020».
03:00
В Ухани откроют ещё 19 временных больниц из-за коронавируса
Первый вице-мэр Ухани Ху Ябо заявил, что власти города, где зафиксирована вспышка коронавируса, планируют открыть ещё 19 временных больниц для заразившихся.
03:00
Путин обсудил с Совбезом России ситуацию вокруг сирийского Идлиба
Российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, обсудил в том числе ситуацию вокруг сирийского Идлиба. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
03:00
«Укрзалізниця» обратилась к России из-за снятой с поезда китаянки
Компания «Укрзалізниця» (ПАО «Украинская железная дорога») обратилась к российской стороне за официальной информацией о ситуации с госпитализацией в Брянске гражданки Китая с высокой температурой с поезда Киев — Москва.
03:00
Логинов побежит на последнем этапе мужской эстафеты на ЧМ по биатлону
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету в рамках чемпионата мира в Антхольце.
03:00
Игрок сборной России по пляжному футболу: на ЧМ судьи не знали правил
Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков негативно высказался о судействе на чемпионате мира в Парагвае.
03:00
Эрдоган сравнил ситуацию в Идлибе с войной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ситуацию в сирийской провинции Идлиб можно сравнить с войной.
03:00
Земсков объяснил, почему дебютировал в сборной России по пляжному футболу в 30 лет
Нападающий сборной России по пляжному футболу Фёдор Земсков рассказал, почему дебютировал в составе национальной команды только в 30 лет.
03:00
«Росконтроль» проверил качество буженины
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество семи брендов буженины.
03:00
Женская сборная России по хоккею с мячом одолела Норвегию и пробилась в финал ЧМ
Женская сборная России по хоккею с мячом вышла в финал чемпионата мира в Осло.
03:00
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
03:00
Учёные рассказали об изучении оптических свойств вод Антарктики
Учёные севастопольского Института биологии южных морей РАН рассказали об изучении в Атлантическом секторе Антарктики спектральных оптических свойств вод.
03:00
Кравчук прокомментировал протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Экс-президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая украинских граждан.
03:00
В Совфеде прокомментировали предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму
Член Совета Федерации от исполнительной власти Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала предложение депутата Верховной рады Украины Елены Мошенец провести «выборы» в Крыму на границе с полуостровом.
03:00
Адвокат осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева прокомментировала обстоятельства его смерти
Одна из адвокатов Дмитрия Бакшеева, осуждённого за убийство женщины и надругательство над её телом, прокомментировала обстоятельства его смерти.
03:00
В Екатеринбурге принудительно госпитализировали прибывшую из КНР девочку
Суд в Екатеринбурге принудительно госпитализировал ребёнка с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-2019.
03:00
Эксперты сравнили средние зарплаты и стоимость аренды квартир в России
Специалисты портала Domofond.ru оценили соотношение средних зарплат и арендных ставок на однокомнатные квартиры в российских регионах.
03:00
Безбородов признал, что ошибся, не назначив пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»
Арбитр Владислав Безбородов признался, что ошибся в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо», не назначив пенальти в ворота красно-белых.
03:00
В Мурманской области задержали замминистра имущественных отношений региона
В Мурманской области задержали заместителя министра имущественных отношений региона. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере 200 тыс. рублей.
03:00
Гогуа принёс ЦСКА крупную победу в контрольном матче на сборе в Кампоаморе
Московский ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом «Рапперсвиль-Йона» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе (3:0).
03:00
В Подмосковье объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области с 13:00 22 февраля до 13:00 24 февраля 2020 года из-за ветра. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
03:00
Боксёры Уайлдер и Фьюри получат не менее $30 млн каждый за бой в Лас-Вегасе
Стали известны гонорары боксёров-тяжеловесов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за поединок-реванш, который должен состояться 22 февраля в Лас-Вегасе.
03:00
Кремль подтвердил предстоящий разговор Путина и Эрдогана по Сирии
Президент России Владимир Путин проведёт телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером 21 февраля.
03:00
Конькобежец Арефьев завоевал серебро на дистанции 500 м на юниорском ЧМ
Россиянин Артём Арефьев стал вторым на дистанции 500 м на чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров в польском городе Томашув-Мазовецкий.
03:00
Крал рассказал о дружбе с узбекским бойцом UFC
Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о дружбе с узбекским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Махмудом Мурадовым.
03:00
Крал вспомнил, что в РПЛ поразило его больше всего
Чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что больше всего поразило его в РПЛ на первых порах.
03:00
Проживающий в США ветеран советских ВВС получил медаль в честь 75-летия Победы
Ветеран советских ВВС Григорий Фаин, проживающий в Лос-Анджелесе, получил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
03:00
Новак рассказал о предложении России по нефти для Белоруссии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва предложила Минску постепенно снижать премию к цене на нефть.
03:00
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США. Об этом RT сообщил вице-президент международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.
03:00
Крал оценил шансы Зелимхана Бакаева заиграть в Европе
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал оценил шансы партнёра по команде Зелимхана Бакаева заиграть в сильном европейском чемпионате.
03:00
Холанд признан футболистом недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов.
03:00
В городах ЦВО в День Победы пройдут демонстрационные полёты авиатехники
В День 75-летия Победы в восьми городах Центрального военного округа состоятся демонстрационные полёты авиатехники.
03:00
Посол Китая назвал возможные сроки ликвидации коронавируса в стране
Власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
03:00
Нижний Новгород примет финал командного ЧМ по боксу 2020 года
Россия станет первой страной, в которой пройдёт финал командного чемпионата мира по боксу 2020 года.
03:00
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
03:00
Костолевский рассказал о роли в спектакле «Старший сын»
Народный артист России Игорь Костолевский рассказал о роли Сарафанова в спектакле «Старший сын», премьера которого состоялась 24 января в Театре имени Маяковского.
03:00
В России отменили норму о бесплатной выдаче молока за вредность
В России вступило в силу постановление правительства об отмене более 3,6 акта советских времён — в том числе нормы о бесплатной выдаче молока рабочим, занятым на работах с вредными условиями труда.
03:00
Якушев оценил идею запрета отключения услуг ЖКХ за долги
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев прокомментировал инициативу введения запрета на отключение коммунальных услуг из-за долгов.
03:00
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
03:00
Макгрегор пожелал удачи Нурмагомедову и Фергюсону
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пожелал удачи перед предстоящим титульным поединком действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову и американцу Тони Фергюсону.
03:00
В ОНК рассказали о состоянии здоровья Пола Уилана
Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил о необходимости проведения ему хирургической операции. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
03:00
Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его мнению, при нынешних условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для его страны должен стоить около $90 за тысячу кубометров.
03:00
В ЦПВС опровергли данные о «сотнях тысяч» беженцев САР у границ Турции
Заявления о якобы направляющихся к границе Турции «сотнях тысяч» мирных жителей сирийской провинции Идлиб не соответствуют действительности, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.