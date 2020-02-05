Корреспондент: на Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

На Украине создадут министерство по вопросам оккупированных территорий. Как пишет «Корреспондент», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что создание данного ведомства позволит Киеву «гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в соответствии с заданием главы государства было принято решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Как пишет «Корреспондент», об этом он заявил на совещании в офисе президента Владимира Зеленского.

«Это даст нам возможность гораздо эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или переехали на подконтрольную территорию и являются временно перемещёнными лицами», — отметил премьер.

Гончарук также указал, что был проведён анализ работы правительства за последние пять месяцев и приняты кадровые решения.