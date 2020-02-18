К нам едет ревизор — Asahi Shimbun о роли Гоголя в борьбе с коррупцией в США и Японии

Со времени написания «Ревизора» русским драматургом Николаем Васильевичем Гоголем в первой половине XIX века коррупция в мире остаётся не менее актуальной проблемой, считает Asahi Shimbun. В попытках взять под свой контроль назначение высших государственных прокуроров издание обвиняет лидера Японии Синдзо Абэ. Кроме того, оказывать политическое давление на следственные органы, по их словам, пытается и президент США Дональд Трамп.

Сатирическая комедия «Ревизор», написанная русским драматургом и поэтом Николаем Васильевичем Гоголем в первой половине XIX века, как пишет Asahi Shimbun, не теряет актуальности во всём мире и сегодня.

По мнению издания, политики в любое время и в любой стране боятся представителей следственных органов, пытаясь переманить их на свою сторону.

Однако президент США Дональд Трамп, в отличие от того гоголевского городничего Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского, пытается не задабривать прокуроров, а оказывать на них политическое давление.

Так, в недавнем сообщении на своей страничке в Twitter глава Белого дома назвал предложенный прокурорами срок от семи до девяти лет тюрьмы для его близкого друга и политического советника Роджера Стоуна «очень несправедливым».

Вслед за главой государства генеральный прокурор США Уильям Барр порекомендовал выбрать для Стоуна более мягкую меру наказания. При этом действия главы Министерства юстиции заставили уволиться одного из прокуроров в знак протеста против попыток президента повлиять на дело путём политического давления.

В свою очередь, премьер-министр Японии Синдзо Абэ действует не столь агрессивно, однако это, как отмечает Asahi Shimbun, «не утешает».

В частности, недовольство в стране вызвало решение кабинета министров Страны восходящего солнца отложить запланированный выход в отставку главы Токийской прокуратуры. Множество людей заподозрило, что администрация Синдзо Абэ замышляет назначить на этот пост своего соратника и взять под свой контроль назначение высших государственных прокуроров в политических целях.

Как пишет японское издание, окончание комедии Гоголя порождает надежду на то, что коррупция в конце концов будет искоренена. «Если в реальном мире не существует такого обнадёживающего конца затянувшейся проблемы политической коррупции, то его следует назвать настоящей трагедией», — пишет Asahi Shimbun.