Telegraph: из-за изменения климата в Европе больше всего пострадает Британия

Среди европейских стран глобальное изменение климата нанесёт наибольший экономический вред Великобритании. К такому выводу приходят авторы нового доклада Global Futures. По их словам, островное положение Соединённого Королевства делает его уязвимым перед береговой эрозией и потопами, что в будущем без должного использования природных ресурсов грозит стране огромными финансовыми потерями, пишет The Daily Telegraph.

В Европе глобальное изменение климата нанесёт наибольший экономический вред Великобритании. К такому выводу приходят авторы исследования Global Futures, проведённого Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Проектом анализа глобальной торговли (Global Trade Analysis Project), пишет The Daily Telegraph.

Авторы доклада рассматривают природные преимущества и анализируют, как их упадок может негативно сказаться на экономике стран в будущем. Учитываются такие факторы, как поставки продовольствия, воды и сырья, опыление сельскохозяйственных культур и защита от стихийных бедствий. Затем в исследовании оценивается, как изменения в этих сферах при различных сценариях развития могут повлиять на макроэкономические показатели, включая ВВП, торговлю, производство и цены на сырьевые товары, если природа не будет защищена и восстановлена, поясняет издание.

По мнению экспертов, главная уязвимость Соединённого Королевства — его островное положение, а это означает разрушительную береговую эрозию и потопы. В результате стране грозят огромные финансовые потери, если природу не удастся спасти от уничтожения.

По объёму прогнозируемых издержек от глобального изменения климата Британия уступает только США и Японии. К 2050 году ежегодно страна будет терять не менее £16 млрд, гораздо больше, чем Франция и Германия, считают исследователи.

В целом же изменение климата каждый год будет обходиться миру в сумму £368 млрд. К 2050-му общие потери составят £8 трлн, что примерно эквивалентно объёму экономик Великобритании, Франции, Индии и Бразилии, вместе взятых. В то же время при бережном использовании земляных и морских ресурсов глобальный ВВП может даже слегка вырасти, утверждают авторы доклада.

По их словам, от природного упадка больше всего пострадает сельскохозяйственный сектор. Это повлечёт за собой рост цен на основные товары, в том числе древесину, хлопок, масленичные культуры, фрукты и овощи, подчёркивает The Daily Telegraph.