DM: BP призывают отказаться от доли в «Роснефти» в пользу «зелёных» технологий

В Великобритании призвали энергетическую корпорацию BP отказаться от акций российской государственной компании «Роснефть», которую там обвиняют во вреде окружающей среде и нарушениях прав человека, пишет Daily Mail. Эксперты и экологические активисты полагают, что такое сотрудничество может подорвать усилия компании по переходу на «зелёные» технологии.

Российский партнёр британской энергетической корпорации BP «Роснефть» может подорвать усилия компании по переходу на «зелёные» технологии и возобновляемые источники энергии, пишет Daily Mail со ссылкой на несколько групп акционеров.

Как отмечает издание, назначенный на прошлой неделе главой BP Бернард Луни продемонстрировал в социальных сетях зарядные станции для электромобилей компании и рассказал о своём серьёзном отношении к экологическому кризису.

Вместе с тем, BP является крупным акционером «Роснефти», обладающей плохой репутацией по таким вопросам как защита окружающей среды и соблюдение прав человека.

В частности, объединение инвесторов, частных компаний и общественных организаций Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) установило, что в 2018 году неосторожность сотрудников российской компании привела к гибели 18 человек. А в 2014 году за решётку попали два инженера компании после аварии на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти», в результате которой погибли восемь человек. Тогда причиной взрыва назвали неэффективность систем обеспечения безопасности при эксплуатации трубопровода.

Наличие доли BP в «Роснефти» в 19,75% акций, которая оценивается в $15,7 млрд, критикует также международная экологическая организация Greenpeace, представители которой вышли на протест перед штаб-квартирой британской компании в Лондоне в день назначения Луни. Активисты настаивают, что в 2018 году по вине российского партнёра произошло более 4 тыс. разливов нефти.

«Сотрудничество BP в России с «Роснефтью» подрывает их деятельность в области климатических изменений. Это показывает, что они по-прежнему сосредоточены на увеличении добычи нефти по всему миру», — приводит Daily Mail слова официального представителя Greenpeace.

«Бернарду Луни придётся совмещать разработку и производство нефти и газа с приверженностью доказать, что стратегия BP соответствует целям Парижского соглашения», — отметил представитель благотворительной организации ShareAction Джо Брукс.

При этом в самой «Роснефти» отметили, что она признана лучшей российской компанией в международном рейтинге CHRB в области соблюдения прав человека.