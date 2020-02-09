Bloomberg: США думают о санкциях для «Роснефти», но боятся реакции рынков

США наложили санкции на Венесуэлу, но нефтяная промышленность страны по-прежнему функционирует, в том числе, благодаря «Роснефти». Поэтому Вашингтон подумывает о санкциях против российской компании, но опасается реакции мировых рынков, пишет Bloomberg.

США рассматривают возможность наложить санкции на российскую компанию «Роснефть» за то, что она поддерживает связи с Венесуэлой Николаса Мадуро. Впрочем, американские чиновники переживают, что этот шаг может вызвать хаос на глобальных рынках, пишет Bloomberg.

Чиновники из американского казначейства опасаются, что такие меры могут повысить цены на нефть. В то же время, США наложили санкции на Венесуэлу, пытаясь добиться отставки Мадуро, но нефтяная промышленность её продолжает работать, а значит, и поддерживать режим Мадуро. Так что Вашингтон объявил, что усилит давление на Венесуэлу и изучит, в том числе, и вариант с «Роснефтью».

На фоне этой новости акции «Роснефти» упали на 6,2%, и это худшее падение с апреля 2018 года. Тогда, в 2018 году, рынки потрясла новость о санкциях против Олега Дерипаски, акционера «Русал», цены на алюминий подскочили.

Сейчас же Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в США. В свою очередь, нефть из Венесуэлы поступает «Роснефти» в обмен на кредит в $6,5 млрд, а также в обмен на поставки в Венесуэлу готового бензина и дизтоплива. Но к концу 2019 года поставки венесуэльской нефти для «Роснефти» сократились почти вдвое, пишет Bloomberg.