WP: от американских санкций против Венесуэлы выигрывает только Россия

В то время как благодаря нефтяному эмбарго американские компании оказались отрезаны от венесуэльского рынка, возросла зависимость Венесуэлы от России, пишет The Washington Post. При этом сотрудничество с Каракасом не только укрепляет позиции Москвы в регионе, но и способствует её обогащению.

Через год после введения администрацией президента США Дональда Трампа нефтяного эмбарго против Венесуэлы наметились первые проигравшие от подобного решения — американские инвесторы, оказавшиеся отрезанными от рынка, пишет The Washington Post.

При этом, как отмечает издание, очевидным победителем из сложившейся ситуации выходит президент России Владимир Путин.

Так, по мнению американских аналитиков, тайные сделки между Москвой и Каракасом по добыче, транспортировке и продаже нефти приносят российским государственным предприятиям, прежде всего «Роснефти», около $120 млн в месяц.

С тех пор как в 1999 году к власти в Венесуэле пришёл Уго Чавес, Россия стала одним из важнейших союзников южноамериканского государства. Однако 20 лет спустя, по словам экспертов, Кремль практически вымогает деньги у его преемника Николаса Мадуро.

Несмотря на то что американские санкции распространяются на все компании, которые «материально поддерживают» правительство Мадуро, для того чтобы обрабатывать около 80% от общего экспорта венесуэльской нефти, Россия готова пойти на подобный риск. В частности, пытаясь обойти эмбарго, они арендуют суда у третьих лиц и скрывают происхождение нефти, продавая её по всему миру. Кроме того, они требуют от Мадуро уступок и скидок на нефть в обмен на свои усилия.

The Washington Post полагает, что нынешние отношения Венесуэлы и России, способствующие обогащению последней, далеки от тех, что страны поддерживали во время холодной войны, когда СССР, для того чтобы укрепить позиции в регионе, направлял колоссальные средства на поддержку Кубы. Кроме того, российские предприятия пришли на смену американским компаниям в поставке в Венесуэлу химических веществ и продуктов нефтепереработки.

«Русские усвоили, что им не нужна ещё одна Куба, они не хотят быть втянутыми в чрезмерные имперские амбиции. В этот раз они заставляют их колонии платить и вытягивают из Венесуэлы всё что могут», — отметил экономист Расс Даллен.

При этом сам Мадуро склонен преуменьшать зависимость свой страны от России.

«США попытались заблокировать весь импорт, необходимый для производства электроэнергии, но на данный момент мы успешно обходим последствия этого решения, — заявил глава Венесуэлы. — Эти отношения разнообразны. Они не зависят только от одного международного игрока».

Вместе с тем, в США заверяют, что не оставят нефтяное господство «Роснефти» в Венесуэле без внимания и «уже в ближайшее время, вероятно, примут меры в связи с этим вопросом».

Однако подобные меры против одной из крупнейших российских компаний The Washington Post называет «спорным решением». Так, за последний год возрос американский импорт российской сырой нефти, сделав Россию вторым по величине поставщиком для нефтеперерабатывающих заводов США.

При этом венесуэльская оппозиция, а также администрация Трампа продолжают поддерживать санкции, полагая, что они толкнули Мадуро на «предательство чавизма», иначе говоря, долларизацию экономики и передачу контроля над нефтяными объектами иностранным компаниям.