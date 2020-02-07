СТРАНА: украинский депутат с кошельком за $1250 пожаловался на высокие цены в столовой Верховной рады

Украинский депутат Жан Беленюк пожаловался своим подписчикам в социальных сетях, что в столовой Верховной рады высокие цены на еду. Как пишет «СТРАНА», примечательно, что политик ходит на работу с кошельком, стоимость которого покрывает 103 обеда депутата.
Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и украинский депутат Жан Беленюк решил стать блогером. Как пишет «СТРАНА», он снял в столовой Верховной рады короткое видео, в котором рассказал, чем кормят депутатов в парламенте и сколько это стоит.
Свой ролик Беленюк запостил на странице в социальной сети Facebook и залил на свой YouТube-канал. В Facebook это видео сопровождалось постом: «В перерыве от работы решил показать вам, друзья мои, столовую Верховной рады. Времена, когда можно было практически бесплатно пообедать в этом месте, давно прошли! Сегодня у меня на один приём пищи уходит порядка 300 гривен. К примеру, в обед взял тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой да перепелиными яйцами, заплатил 280 гривен. Судите сами».
Как отмечает издание, комментарии к этой записи начали мгновенно плодиться, и большинство из них было о том, что «депутаты зажрались», а цены, как в хорошем кафе, а может, и дешевле. Видимо, из-за негативных отзывов пост был удалён.
Примечательно, пишет издание, что Жан Беленюк, который жалуется на прайс-лист парламентского ресторана, ходит в Раду с модным аксессуаром известного французского бренда Louis Vuitton. Это бумажник на молнии с фирменной монограммой Луи Виттон. По вместительности он не уступит небольшой сумке. Как указано в описании товара на официальном сайте бренда, в большой кошелёк размера XL легко поместятся смартфон, ключи и паспорт, а также кредитные карты и наличные. Это незаменимый аксессуар для путешественников, которые предпочитают иметь при себе всё самое необходимое.
Если у депутата оригинальная вещь, то её цена составляет $1250. На эти деньги можно купить 103 обеда депутата в столовой Верховной рады.
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