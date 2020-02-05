NYT: современные мировые проблемы берут начало на Ялтинской конференции

75 лет назад на Ялтинской конференции Иосиф Сталин получил всё что хотел и десятилетиями формировал мировую политику. Как пишет The New York Times, сегодня у геополитических экспертов вызывают беспокойство Украина и Крым, Корейский полуостров и Западная Европа после брексита, и по стечению обстоятельств проблемы, стоящие перед этими частями мира, берут начало именно на встрече Сталина, Черчилля и Рузвельта.

Украина и Крым, Корейский полуостров и Западная Европа после брексита — именно эти части мира эксперты по глобальной безопасности назвали бы сегодня самыми проблемными. Как пишет The New York Times, по стечению обстоятельств проблемы, стоящие перед всеми этими частями мира, берут начало на Ялтинской конференции, которая состоялась ровно 75 лет назад.

Как отмечает издание, хотя Советский Союз распался, разногласия и очаги конфликтов до сих пор остаются. Поэтому не случайно основной причиной противостояния между Россией и Западом является Крым и Восток Украины.

«Как и в 1945 году, западные лидеры знают, что у них мало приемлемых вариантов, кроме морального давления на оккупантов-русских. Сталин как-то сказал: «Бояться волков — в лес не ходить». Войти в путинский лес представляется не менее сложным», — пишет автор статьи.

Однако Ялтинская конференция оставила после себя и другие неприятные последствия. Одной из главных целей Рузвельта на встрече было обеспечить вступление Советского Союза в войну против Японии. Своевременное наступление Советского Союза могло бы вынудить Японию капитулировать. Поэтому Рузвельт с готовностью принял требования Сталина о территориальных и других уступках за счёт Китая. Помимо этого Сталин потребовал будущих уступок от побеждённой Японии.

Однако пять месяцев спустя США провели испытание атомной бомбы, и в течение нескольких недель две бомбы были сброшены на Японию. Из-за появления нового мощного оружия необходимость во вступлении СССР в военные действия на Тихоокеанском театре могла бы отпасть. Но Сталин понял это и ускорил реализацию своих планов нападения на Японию. В тот день, когда была сброшена бомба на Нагасаки, Красная армия вторглась в оккупированную Японией Маньчжурию и далее в Северную Корею, находившуюся под контролем Японии с 1910 года, быстро продвигаясь к 38-й параллели. Именно тогда были созданы предпосылки для образования Северной и Южной Кореи, начала Корейской войны, дальнейшего раздела страны и нестабильности, существующей сегодня.

Другая менее очевидная часть наследия Ялтинской конференции кроется в напряжённых отношениях Британии с Францией и в целом — с Евросоюзом. Генерал Шарль де Голль, который возглавлял силы «Свободной Франции», настаивал на том, чтобы его пригласили в Ялту, но Рузвельт, Черчилль и Сталин были против. Из-за того что де Голля не допустили, он начал испытывать всё больше недоверия к тому, что, по его мнению, было зарождающейся послевоенной англо-американской гегемонией.

В 1963-м, а затем в 1967 году он наложил вето на вступление Великобритании в Европейское сообщество. В 1966 году он вывел Францию из действовавшей структуры командования НАТО. В конечном счёте, Великобритания вступила в Европейский союз в 1973 году. Если бы она сделала это раньше, она могла бы лучше интегрироваться в блок. Как считает автор статьи, нельзя об этом говорить наверняка, но вполне возможно, что через 43 года после этого не состоялся бы референдум по брекситу.

Как заключает издание, многие считают Ялту синонимом компромисса и даже предательства. В результате Ялтинской встречи народы Восточной Европы оказались во власти Советского Союза почти на полвека, но у западных лидеров не было особых возможностей оказывать влияние на Сталина, тем более что Советский Союз обладал серьёзным моральным правом на послевоенное «вознаграждение», поскольку он больше других пострадал во время войны.

«В Ялте он продемонстрировал тонкое понимание деталей, твёрдую решимость и способность замечать и использовать чужие слабости. Три четверти века спустя спокойная сила Сталина по-прежнему формирует мировую политику», — подводит итог The New York Times.