Корреспондент: украинский Минкульт не считает харьковский бюст Жукову памятником

Министерство культуры Украины не стало включать бюст маршалу Жукову в Харькове в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Как пишет «Корреспондент», этот бюст был разрушен «активистами» в прошлом году, однако позже был восстановлен по поручению мэра города.
Бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который находится на проспекте Петра Григоренко в Харькове, не признали памятником. Как пишет «Корреспондент», об этом со ссылкой на ответ Минкульта сообщил руководитель общественной организации «Рассвет» Вадим Поздняков на своей странице в Fаcebook.
Поздняков обнародовал официальный ответ Минкульта на его запрос относительно ситуации с бюстом Жукову, который протестующие снесли в июне 2019 года.
На запрос Позднякова ответили, что Министерство культуры Украины издало приказ №957 «О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г. Жукову на проспекте Петра Григоренко в Харькове».
«Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть», — прокомментировал Поздняков ответ министерства.
Как напоминает издание, 2 июня 2019 года группа активистов снесла бюст Жукову в Харькове. Позже сообщалось, что за снос памятника Жукову возбуждено два уголовных дела. Спустя месяц бюст Георгию Жукову восстановили по поручению мэра Геннадия Кернеса. В связи с этим Институт национальной памяти обратился в прокуратуру.
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