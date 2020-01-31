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112: бороться с наркотиками на Украине начнут по-американски

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Уже этим летом США планируют открыть на Украине представительство управления по борьбе с наркопреступностью. Как пишет «112 Украина», по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, сейчас идёт работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны.
112: бороться с наркотиками на Украине начнут по-американски
Reuters

США собираются открыть на Украине представительство управления по борьбе с наркопреступностью. Как передаёт «112 Украина», об сообщает пресс-служба украинского МВД.

«Уже летом ожидается открытие представительства офиса DEA по противодействию наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности»,  — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы министерства Арсена Авакова, сейчас идёт работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны.
 
Как напоминает канал, каждый день на Украине полиция обнаруживает и задерживает наркопреступников, а поскольку методы деятельности торговцев наркотиками становятся всё более изощрёнными, сотрудники правоохранительных органов также расширяют арсенал методов и средств борьбы с ними. К примеру, в январе 2020 года чат-бот Министерства внутренних дел для мессенджера Telegram «СтопНаркотик» заблокировал более 200 наркомагазинов по всей территории Украины.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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