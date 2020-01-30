«Россияне так не умеют»: на Украине обиделись на американскую ведущую за «русский гопак»
Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес опубликовала видео выступления украинского национального ансамбля имени Павла Вирского в своём Instagram. Однако, как пишет «Телеканал новин 24», она сделала репост с российской страницы и подписала видео: «Только посмотрите на этих русских».
На видео, которое запостила телеведущая Эллен, участники ансамбля готовятся к концерту.
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