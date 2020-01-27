Sunday Times: 90% британцев видят в торговом соглашении с США угрозу для здравоохранения

90% британских граждан уверены в том, что торговое соглашение с США представляет угрозу для Национальной службы здравоохранения, пишет The Sunday Times со ссылкой на опрос Focaldata. При этом почти 60% респондентов считают эту угрозу «значительной» или «серьёзной», отмечается в статье.
Девять из десяти британцев верят в то, что Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании окажется в опасности в том случае, если Лондон согласится на торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Sunday Times.
Несмотря на заверения британского премьера Бориса Джонсона об отсутствии вопроса о здравоохранении в повестке предстоящих переговоров, 90% опрошенных, тем не менее, заявили, что торговое соглашение с Америкой представляет угрозу NHS. Причём 59% респондентов считают эту угрозу «значительной» или «серьёзной».
К сожалению для Джонсона, который намерен начать переговоры с Вашингтоном уже в следующем месяце, эту обеспокоенность разделяет не только электорат лейбористов.
Согласно опросу, 81% сторонников правящей Консервативной партии также считают, что торговое соглашение с Трампом представляет опасность для Национальной службы здравоохранения.
Как напоминает издание, результаты этого опроса опубликованы всего через несколько недель после того, как в ходе предвыборной кампании в Соединённом Королевстве лидер Лейбористской партии Джереми Корбин опубликовал серию документов, полученных в результате утечки. В них, по словам Корбина, американская сторона настаивает на «полном доступе к рынку» услуг, в том числе в сфере здравоохранения.
Кроме того, как показал опрос, 56,5% британских респондентов считают, что Британия должна предложить гражданам Евросоюза право на поездки, работу, обучение и даже пенсию в Соединённом Королевстве в том случае, если Брюссель поступит таким же образом в отношении британских граждан, живущих на территории ЕС.
Опрос был проведён компанией Focaldata в период с 6 по 13 января. В нём приняли участие 6002 респондента.
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