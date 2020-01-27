Sunday Times: 90% британцев видят в торговом соглашении с США угрозу для здравоохранения

Девять из десяти британцев верят в то, что Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании окажется в опасности в том случае, если Лондон согласится на торговую сделку с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Sunday Times.

Несмотря на заверения британского премьера Бориса Джонсона об отсутствии вопроса о здравоохранении в повестке предстоящих переговоров, 90% опрошенных, тем не менее, заявили, что торговое соглашение с Америкой представляет угрозу NHS. Причём 59% респондентов считают эту угрозу «значительной» или «серьёзной».

К сожалению для Джонсона, который намерен начать переговоры с Вашингтоном уже в следующем месяце, эту обеспокоенность разделяет не только электорат лейбористов.

Согласно опросу, 81% сторонников правящей Консервативной партии также считают, что торговое соглашение с Трампом представляет опасность для Национальной службы здравоохранения.

Как напоминает издание, результаты этого опроса опубликованы всего через несколько недель после того, как в ходе предвыборной кампании в Соединённом Королевстве лидер Лейбористской партии Джереми Корбин опубликовал серию документов, полученных в результате утечки. В них, по словам Корбина, американская сторона настаивает на «полном доступе к рынку» услуг, в том числе в сфере здравоохранения.

Кроме того, как показал опрос, 56,5% британских респондентов считают, что Британия должна предложить гражданам Евросоюза право на поездки, работу, обучение и даже пенсию в Соединённом Королевстве в том случае, если Брюссель поступит таким же образом в отношении британских граждан, живущих на территории ЕС.

Опрос был проведён компанией Focaldata в период с 6 по 13 января. В нём приняли участие 6002 респондента.