Forbes: обновляющиеся Россия и Великобритания не прониклись симпатией друг к другу

Встреча между Борисом Джонсоном и Владимиром Путиным в ходе конференции по Ливии показала, что лидеры двух стран не прониклись симпатией друг к другу. Как пишет Forbes, это означает, что отношения между странами вряд ли улучшатся, если учесть, что Британия готовится к брекситу, а российский президент готовит поправки в конституцию.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери продолжает бросать тень на британско-российские отношения. Как пишет Forbes, это показала встреча между Борисом Джонсоном и Владимиром Путиным в ходе международной конференции по ситуации в Ливии.

Согласно официальному заявлению администрации британского премьера, Джонсон «ясно дал понять, что Британия не изменила свою позицию по инциденту в Солсбери, представлявшему собой безответственное применение химического оружия и наглую попытку убийства на британской земле». Речь идёт об отравлении Сергея Скрипаля, проживавшего в английском городе Солсбери, и его дочери Юлии. Россия с самого начала отрицала свою причастность к отравлению. Джонсон, который был на тот момент министром иностранных дел Британии, назвал российскую реакцию на обвинения «высокомерной и саркастической».

Как заключает издание, тот факт, что в России многие верят в этом вопросе Кремлю, показывает, насколько далеко друг от друга общественное мнение двух стран. Таким образом, отношения между странами вряд ли улучшатся, в особенности если учесть, что Британия сейчас готовится покинуть Европейский союз, а мир стремится понять, как планы Путина по изменению конституции повлияют на политическое будущее российского лидера.

«Если между лидерами не возникло симпатии, взаимного уважения между ними, вероятно, тоже не будет», — подводит итог американское издание.