Wiener Zeitung: глава МИД Австрии признался, что разделяет позицию президента Германии по России

Российская Федерация могла стать частью западного сообщества, но выбрала свой собственный путь, заявил в интервью Wiener Zeitung министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Глава австрийского МИД также дал отчётливо понять, что полностью разделяет мнение президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера о том, что «в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не против неё».

В последние десятилетия Австрия пришла к пониманию, что хорошие отношения необходимо поддерживать как с трансатлантическими партнёрами, так и с Россией, заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Что же касается конкретно Соединённых Штатов, то ни в коем случае нельзя забывать, что США — «часть западного сообщества» и важный партнёр для Австрии, подчеркнул глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Частью западного сообщества в своё время могла стать и Российская Федерация, отметил Александр Шалленберг.

«Ведь была как-то надежда, что события будут развиваться в этом направлении. Россия, однако, выбрала свой собственный путь, — напомнил министр. — Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не против неё».

Впрочем, добавил глава австрийского МИД, Австрия и без того всегда старалась «держать каналы для диалога (с Россией. — ИноТВ) открытыми».

«Ведь обоюдная игра в молчанку ещё никогда никому ничего не принесла», — констатировал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.