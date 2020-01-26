Wiener Zeitung: глава МИД Австрии признался, что разделяет позицию президента Германии по России
В последние десятилетия Австрия пришла к пониманию, что хорошие отношения необходимо поддерживать как с трансатлантическими партнёрами, так и с Россией, заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
Что же касается конкретно Соединённых Штатов, то ни в коем случае нельзя забывать, что США — «часть западного сообщества» и важный партнёр для Австрии, подчеркнул глава австрийского внешнеполитического ведомства.
Частью западного сообщества в своё время могла стать и Российская Федерация, отметил Александр Шалленберг.
«Ведь была как-то надежда, что события будут развиваться в этом направлении. Россия, однако, выбрала свой собственный путь, — напомнил министр. — Когда об этом заходит речь, я всегда с удовольствием цитирую федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Он сказал, что в долгосрочной перспективе стабильность и безопасность в Европе возможны только вместе с Россией, а не против неё».
Впрочем, добавил глава австрийского МИД, Австрия и без того всегда старалась «держать каналы для диалога (с Россией. — ИноТВ) открытыми».
«Ведь обоюдная игра в молчанку ещё никогда никому ничего не принесла», — констатировал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.
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