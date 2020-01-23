FAZ: по недосмотру — в Германии в интернет утекли личные данные трёх миллионов граждан

В течение нескольких недель любой мог зайти на резервный сервер компании — прокатчика автомобилей Buchbinder и изучить личные данные трёх миллионов клиентов, сообщает Frankfurter Allgemeine. Для этого даже не нужен был пароль. А всё потому, что предприятие не приняло необходимых мер по обеспечению безопасности, и теперь ему грозит крупный денежный штраф.
В Германии несколько недель в открытом доступе в интернете находилась конфиденциальная информация о 3 млн граждан, бравших на прокат машины у компании Buchbinder, сообщает Frankfurter Allgemeine. Речь идёт о 10 терабайтах данных. Среди пострадавших есть знаменитости и политики, например, лидер зелёных Роберт Хабек и глава Федерального ведомства по безопасности информационных технологий Арне Шёнбом, а также работники различных посольств, министерств и, в частности, бывший высокопоставленный сотрудник Ведомства по охране конституции.
При этом причиной утечки послужила не хакерская атака, отмечает издание. Buchbinder не обезопасил должным образом резервный сервер, из-за чего через открытый порт злоумышленники могли получить доступ к информации о месте проживания заказчиков, их телефонные номера и адреса электронной почты. Для этого им даже не нужен был пароль.
Брешь в системе безопасности обнаружила немецкая компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности. После чего её сотрудники пытались связаться с компанией, но им не ответили. Только после этого они обратились к журналистам. Теперь Buchbinder грозит крупный денежный штраф за несоблюдение мер по защите конфиденциальных данных. Ситуацию, в которой оказалась компания, также усугубляет тот факт, что в клиентской базе была указана информация о политических, религиозных и сексуальных пристрастиях заказчиков, а также их заболеваниях.
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