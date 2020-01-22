СТРАНА: Киев решил избавиться от Минина и Пожарского

Киевский городской совет затеял очередное переименование улиц и скверов украинской столицы. Как пишет издание «СТРАНА», в ближайшем будущем могут исчезнуть улицы Минина и Пожарского, однако появится улица в честь журналиста Гарета Джонса, который одним из первых западных корреспондентов своими публикациями рассказал про голодомор.
Постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей одобрила переименование ряда улиц и скверов столицы. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
В Днепровском районе планируется переименовать улицу Александра Бойченко в честь певца Анатолия Соловьяненко, улицу Пожарского на улицу Дмитрия Багалия, известного украинизатора в период советской власти, улицу Минина на улицу организатора национального архивного дела Александра Лазаревского.
В Святошинском районе могут переименовать две улицы: улица Костюка может стать улицей Профессора Эйхельмана, улица Павленко — улицей Кристины Сушко, а переулок Павленко может получить название Молчуновский.
В Шевченковском районе появится переулок имени британского журналиста Гарета Джонса, который одним из первых западных корреспондентов своими публикациями рассказал миру про голодомор.
В Шевченковском районе сквер на углу улиц Зоологической и Дегтяревской может получить имя Мюнхенский, а сквер на перекрёстке улицы Сечевых Стрельцов и нечётной стороны улицы Вячеслава Черновола могут назвать именем Муслима Магомаева.
Также переименуют парк имени Николая Островского в Соломенском районе в парк имени Николая Зерова.
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