Jimmy Dore Show: прежний Трамп «беспощадно затроллил бы» такого президента, каким стал сам

Некогда Трамп ругал Обаму за незнание «азов ведения переговоров» и предрекал, что тот развяжет войну с Ираном, чтобы добиться переизбрания. По мнению комика Джимми Дора, президент Дональд Трамп был бы отличной мишенью для нападок прежнего Дональда Трампа, выступавшего против войн.

Вот Трамп, тогда ещё кандидат в президенты. Ему задали вопрос про Сулеймани. Этот парень… Как его зовут? Хью какой-то… Хью Хьюитт. Итак, он спросил его про Сулеймани, и посмотрите, как Трамп делает вид, будто знает, кто это! Послушайте. Это смешно!



ХЬЮ ХЬЮИТТ, радиоведущий: Вы знаете генерала Сулеймани?



ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США (на момент интервью): Д-да… Продолжайте, немного расскажите мне… Продолжайте, говорите.



(Смех.) Никто никогда не отреагирует так, если действительно знает ответ! Это всё равно что: «Вы умеете считать?» — «Д-да… Немного поподробнее, что вы имеете в виду? Расскажите».



РОН ПЛАКОН, комик: «Не уверен, что вы знаете, как это делается. То есть я вас проверяю: расскажите мне».



Это уморительно!



ХЬЮ ХЬЮИТТ: Вы знаете генерала Сулеймани?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Д-да… Продолжайте, немного расскажите мне… Продолжайте, говорите.



ХЬЮ ХЬЮИТТ: Он руководит войсками «Кудс».



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да, ясно. Так.



ХЬЮ ХЬЮИТТ: Вы ожидаете, что он…



ДОНАЛЬД ТРАМП: И, кстати, я считаю, с курдами…



Да, конечно, с курдами! Нет, он не говорил «курды», он сказал «Кудс». Это разные вещи. По-разному пишутся. Слушаем дальше.



ДОНАЛЬД ТРАМП: … мы ужасно плохо обходимся.



ХЬЮ ХЬЮИТТ: Нет, нет, я не про курдов, я про «Кудс», иранских стражей революции. «Кудс»…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Да.



ХЬЮ ХЬЮИТТ: Плохие парни.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Так.



ХЬЮ ХЬЮИТТ: Вы ожидаете, что его поведение…



(Смех.) Слышали, он сказал: «Так». «Да, да, так. Я думал, вы имеете в виду того, которого знаю я». (Смех.)



ХЬЮ ХЬЮИТТ: … изменится?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Мне послышалось, что вы сказали: «курды». «Курды».



ХЬЮ ХЬЮИТТ: Нет, «Кудс».



ДОНАЛЬД ТРАМП: Простите, мне послышалось «курды».



Нет. (Смех.)



РОН ПЛАКОН: Удивительно, что в этот момент он не сказал: «Знаете, у меня барахлит связь. Мне нужно идти. Точка».



А теперь посмотрите вот это. Потрясающе, что такая штука существует. Вот Трамп… (Смех.) Говорит про нападение на Иран. Какой поворот!



ДОНАЛЬД ТРАМП: Наш президент (Обама. — ИноТВ) начнёт войну с Ираном, потому что совсем не способен вести переговоры. Он слабый и неумелый…



Ха-ха-ха! Это всё по-настоящему!



ДОНАЛЬД ТРАМП: Итак, он видит только одну возможность добиться переизбрания — это начать войну с Ираном, и это совершенно точно. Итак…



Ха-ха-ха! С ума сойти, это всё по-настоящему! (Смех.)



ДОНАЛЬД ТРАМП: К сожалению, наш президент не знает азов ведения переговоров. У нас есть серьёзная проблема в Белом доме. Итак, я считаю, что он нападёт на Иран в какой-то момент перед выборами. Потому что он считает, что для него это единственный способ избраться. Разве это не жалко?



Ха-ха-ха! Это невероятно.



РОН ПЛАКОН: Мне послышалось, что вы сказали: «курды»!



Нет, «Кудс».



РОН ПЛАКОН: Ладно, ладно.



Итак, Трамп баллотировался как противник интервенций. Многие проголосовали за него, потому что он как бы не должен был заниматься этим дерьмом и должен был закончить эти войны. Мы по-прежнему в Афганистане, мы по-прежнему в Ираке, он только что послал туда ещё три тысячи военнослужащих. Мы по-прежнему в Сирии. Ничего он не закончил. Так? Поэтому скажу лишь одно…



ДОНАЛЬД ТРАМП: Прежде чем подобрать меня, ты прекрасно знала, что я змея*.



Вот-вот. (Смех.) Вот-вот. А теперь, чтобы оправдать убийство иранского (генерала. — ИноТВ) Сулеймани, он говорит, что Сулеймани планировал убить нас.



ДОНАЛЬД ТРАМП: Сулеймани активно планировал новые нападения и очень серьёзно посматривал на наши посольства, причём не только на посольство в Багдаде. Но мы остановили его, и сделали быстро и окончательно.



Мне нравится, как он говорит, что тот «посматривал очень серьёзно». У вас что, был свидетель в комнате? «Что он делает сейчас?» — «Он рассматривает планы по нападению на посольство». — «Какое выражение на его лице? Серьёзное? Полусерьёзное? Мне надо знать!» — «Сверхсерьёзное». (Смех.)



В любом случае, всё это враньё. Мы теперь… Во-первых, Трамп, который не был президентом, беспощадно затроллил бы этого президента! Так? Да. (Смех.)



Дата выхода в эфир 19 января 2019 года.



* Цитата из стихотворения американского чернокожего правозащитника Оскара Брауна — младшего «Змея». Трамп читал эти стихи на митингах, рассуждая о губительности нелегальной иммиграции для США (прим. ИноТВ).