Jimmy Dore Comedy Оригинал

Jimmy Dore Show: прежний Трамп «беспощадно затроллил бы» такого президента, каким стал сам

Материал представлен в переводе ИноТВ
Некогда Трамп ругал Обаму за незнание «азов ведения переговоров» и предрекал, что тот развяжет войну с Ираном, чтобы добиться переизбрания. По мнению комика Джимми Дора, президент Дональд Трамп был бы отличной мишенью для нападок прежнего Дональда Трампа, выступавшего против войн.

Вот Трамп, тогда ещё кандидат в президенты. Ему задали вопрос про Сулеймани. Этот парень… Как его зовут? Хью какой-то… Хью Хьюитт. Итак, он спросил его про Сулеймани, и посмотрите, как Трамп делает вид, будто знает, кто это! Послушайте. Это смешно!

ХЬЮ ХЬЮИТТ, радиоведущий: Вы знаете генерала Сулеймани?

ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США (на момент интервью):  Д-да… Продолжайте, немного расскажите мне… Продолжайте, говорите.

(Смех.) Никто никогда не отреагирует так, если действительно знает ответ! Это всё равно что: «Вы умеете считать?» — «Д-да… Немного поподробнее, что вы имеете в виду? Расскажите».

РОН ПЛАКОН, комик: «Не уверен, что вы знаете, как это делается. То есть я вас проверяю: расскажите мне».

Это уморительно!

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Вы знаете генерала Сулеймани?

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Д-да… Продолжайте, немного расскажите мне… Продолжайте, говорите.

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Он руководит войсками «Кудс».

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Да, ясно. Так.

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Вы ожидаете, что он…

ДОНАЛЬД ТРАМП:  И, кстати, я считаю, с курдами…

Да, конечно, с курдами! Нет, он не говорил «курды», он сказал «Кудс». Это разные вещи. По-разному пишутся. Слушаем дальше.

ДОНАЛЬД ТРАМП:  … мы ужасно плохо обходимся.

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Нет, нет, я не про курдов, я про «Кудс», иранских стражей революции. «Кудс»…

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Да.

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Плохие парни.

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Так.

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Вы ожидаете, что его поведение…

(Смех.) Слышали, он сказал: «Так». «Да, да, так. Я думал, вы имеете в виду того, которого знаю я». (Смех.)

ХЬЮ ХЬЮИТТ: … изменится?

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Мне послышалось, что вы сказали: «курды». «Курды».

ХЬЮ ХЬЮИТТ: Нет, «Кудс».

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Простите, мне послышалось «курды».

Нет. (Смех.)

РОН ПЛАКОН: Удивительно, что в этот момент он не сказал: «Знаете, у меня барахлит связь. Мне нужно идти. Точка».

А теперь посмотрите вот это. Потрясающе, что такая штука существует. Вот Трамп… (Смех.) Говорит про нападение на Иран. Какой поворот!

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Наш президент (Обама. — ИноТВ) начнёт войну с Ираном, потому что совсем не способен вести переговоры. Он слабый и неумелый…

Ха-ха-ха! Это всё по-настоящему!  

ДОНАЛЬД ТРАМП:  Итак, он видит только одну возможность добиться переизбрания — это начать войну с Ираном, и это совершенно точно. Итак…

Ха-ха-ха! С ума сойти, это всё по-настоящему! (Смех.)

ДОНАЛЬД ТРАМП:  К сожалению, наш президент не знает азов ведения переговоров. У нас есть серьёзная проблема в Белом доме. Итак, я считаю, что он нападёт на Иран в какой-то момент перед выборами. Потому что он считает, что для него это единственный способ избраться. Разве это не жалко?

Ха-ха-ха! Это невероятно.  

РОН ПЛАКОН: Мне послышалось, что  вы сказали: «курды»!

Нет, «Кудс».

РОН ПЛАКОН: Ладно, ладно.

Итак, Трамп баллотировался как противник интервенций. Многие проголосовали за него, потому что он как бы не должен был заниматься этим дерьмом и должен был закончить эти войны. Мы по-прежнему в Афганистане, мы по-прежнему в Ираке, он только что послал туда ещё три тысячи военнослужащих. Мы по-прежнему в Сирии. Ничего он не закончил. Так? Поэтому скажу лишь одно…

ДОНАЛЬД ТРАМП: Прежде чем подобрать меня, ты прекрасно знала, что я змея*.

Вот-вот. (Смех.) Вот-вот. А теперь, чтобы оправдать убийство иранского (генерала. — ИноТВ) Сулеймани, он говорит, что Сулеймани планировал убить нас.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Сулеймани активно планировал новые нападения и очень серьёзно посматривал на наши посольства, причём не только на посольство в Багдаде. Но мы остановили его, и сделали быстро и окончательно.

Мне нравится, как он говорит, что тот «посматривал очень серьёзно». У вас что, был свидетель в комнате? «Что он делает сейчас?» — «Он рассматривает планы по нападению на посольство». — «Какое выражение на его лице? Серьёзное? Полусерьёзное? Мне надо знать!» — «Сверхсерьёзное». (Смех.)

В любом случае, всё это враньё. Мы теперь…  Во-первых, Трамп, который не был президентом, беспощадно затроллил бы этого президента! Так? Да. (Смех.)

Дата выхода в эфир 19 января 2019 года.

* Цитата из стихотворения американского чернокожего правозащитника Оскара Брауна — младшего «Змея». Трамп читал эти стихи на митингах, рассуждая о губительности нелегальной иммиграции для США (прим. ИноТВ).

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Jimmy Dore Comedy США Северная Америка
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