CNBC: почти 40% стран столкнутся с протестами в 2020 году

Эксперты проанализировали, в каких регионах в 2019 году были протесты, и пришли к выводу, что таковых было 47 стран, пишет CNBC. Однако в новом году их количество увеличится чуть ли не вдвое, и такую динамику приходится учитывать и бизнес-кругам, предупреждают аналитики.

В минувшем году почти четверть стран мира столкнулись с проявлением протестных настроений, пишет CNBC. И, как показало новое исследование от компании Verisk Maplecroft, в 2020 году это количество будет только расти.



В мире сейчас 195 стран, и, судя по этому исследованию, в 47 из них в прошлом году были волнения среди населения. По прогнозу экспертов, в 2020 году их число вырастет до 75.



Самые сильные недовольства разгорались в Гонконге и Чили, и там ситуация не успокоится в ближайшее время. Нестабильностью были охвачены также Нигерия, Ливан, Боливия. В категорию высокого риска протестов вошли Эфиопия, Индия, Пакистан и Зимбабве. На первое место в этом рейтинге вышел Судан, в котором кризис царит с апреля, когда там произошёл переворот. Конфликтом объят и Йемен, где разные группы борются за власть.



В новом году, по прогнозу экспертов, и количество стран, объятых протестами, и интенсивность протестов возрастут. Так, в 75 из 125 проанализированных стабильности станет меньше. Среди таких стран авторы выделяют Украину, Гвинея-Бисау, Таджикистан и им подобные.



У аналитиков вызывает опасение тот факт, что во время протестов их участники будут сталкиваться с нарушениями прав человека и с резким ответом спецслужб. В эту категорию авторы исследования отнесли Россию, Китай, Саудовскую Аравию, Турцию, Таиланд и Бразилию.



И хотя 2020 год будет таким сложным, компаниям и инвесторам придётся как-то к этому приспособиться, отмечает автор статьи. Например, эксперты советуют компаниям, которые ведут работу в странах, где занимаются добычей полезных ископаемых и энергетикой, озаботиться защитой людей и взять на себя больше ответственности, пишет CNBC.