France 24: в Омане умер султан Кабус бен Саид, правивший страной полвека

В Омане скончался султан Кабус бен Саид, возглавлявший страну 50 лет и способствовавший её выходу на мировую арену, передаёт France 24. Прийдя к власти в результате бескровного переворота, Кабус провёл масштабную модернизацию, развивал инфраструктуру, здравоохранение и образование, а также поддерживал хорошие отношения с соседними странами и участвовал в переговорах в качестве нейтрального посредника.

Он был одновременно главой государства, главой правительства, министром иностранных дел, обороны и финансов. В течение 50 лет Кабус бен Саид безраздельно правил в Омане.

23 июля 1970 года после учёбы в Европе он вернулся в свою страну и с помощью британского спецназа свергнул своего отца, султана Саида бен Теймура. Затем Кабус начал глубокую модернизацию государства, которое являлось самым бедным на Аравийском полуострове. Он поменял название страны, её флаг и валюту, приказал построить дороги, школы и больницы на деньги, полученные от налаженного экспорта нефти. За годы своего правления он стал человеком международного масштаба. Для многих Кабус был нейтральным и уважаемым посредником в регионе, он поддерживает хорошие отношения со многими странами, такими как США, Израиль и главным образом Иран. Благодаря стратегическому положению султаната в Персидском заливе на другой стороне Ормузского пролива Кабус стал важным действующим лицом в обсуждениях иранской ядерной программы.

В стране объявлен трёхдневный траур. В течение 40 дней в честь Кабуса будут приспущены государственные флаги.

Дата выхода в эфир 11 января 2020 года.