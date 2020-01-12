France 24: в Омане умер султан Кабус бен Саид, правивший страной полвека
Он был одновременно главой государства, главой правительства, министром иностранных дел, обороны и финансов. В течение 50 лет Кабус бен Саид безраздельно правил в Омане.
Он был одновременно главой государства, главой правительства, министром иностранных дел, обороны и финансов. В течение 50 лет Кабус бен Саид безраздельно правил в Омане.
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о том, что боевые действия на западе Ливии прекращены.
В результате взрыва на химическом заводе в Индии погибли восемь человек, передаёт NDTV.
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев обсудили возможность проведения переговоров с оппозицией.
Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи прокомментировал своё назначение на должность.
Миланский «Интер» и «Аталанта» из Бергамо не выявили победителя в матче 19-го тура итальянской футбольной Серии А.
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендует отказаться от полётов над Ираном на всех высотах в интересах безопасности с учётом текущей обстановки в регионе, заявила представитель ведомства Джанет Норткотт.
Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как выучила прыжок в четыре оборота.
Президент США Дональд Трамп обратился к гражданам Омана, выразив им свои соболезнования в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида.
Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему российские футболисты редко уезжают в Европу.
Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном отъезде нападающего «Зенита» Александра Кокорина в Европу.
Стала известна сумма гонорара ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора за поединок с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Президент Ирана Хасан Рухани обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране, который был по ошибке сбит иранскими военными.
Российский шорт-трекист Виктор Ан не выступит на чемпионате Европы 2020 года в венгерском Дебрецене из-за травмы колена.
Россияне Никита Витюгов, Даниил Дубов и Владислав Артемьев сыграли вничью в своих партиях на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублёва на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
В Подольске начали проверку после того, как двое мальчиков пяти и восьми лет провалились на пруду под лёд и погибли, передаёт Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский объяснил свою неприязнь к россиянину Фёдору Емельяненко.
Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Пятеро госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси на комбикормовом заводе в Белгородской области, сообщили в экстренных службах региона.
Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над французом Корентеном Муте в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в катарской Дохе.
В результате столкновения грузовика, двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля на трассе М-4 в Тульской области пострадали четыре человека, передаёт пресс-служба регионального управления МВД.
«Ливерпуль» установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ), одержав победу в 20 из 21 стартового матча сезона.
«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Президент Ирана Хасан Рухани пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому направить на Украину в ближайшее время спецпредставителя, чтобы тот официально выразил сожаление в связи с крушением украинского пассажирского самолёта в Тегеране, который был по ошибке сбит иранскими военными.
Представитель нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров отреагировал на слухи, согласно которым «Краснодар» продал игрока, так как тот якобы употреблял кокаин.
Российский лидер Владимир Путин заявил о поддержке Россией и Германией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
Римский «Лацио» взял верх над «Наполи» в матче 19-го тура итальянской футбольной Серии А.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.
Россиянин Алексей Черемисинов стал третьим в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира в Париже.
Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном уходе Фёдора Чалова из ЦСКА.
Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о переходе нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева в команду из Казани.
Жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка Мария пожаловалась, что ей и её семье начали поступать угрозы после конфликта с водителем такси.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.
Чемпион мира по боксу в лёгком весе по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко отреагировал на критику в свой адрес после публикации видео с представителями российских вооружённых сил.
Российский лидер Владимир Путин по итогам переговоров в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным, что предусмотрено Минскими соглашениями.
В ходе трёхсторонних телефонных переговоров между Украиной, Францией и Германией будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе в рамках договорённостей, достигнутых на нормандском саммите 9 декабря в Париже.
Россиянка Инна Дериглазова заняла первое место в фехтовании на рапирах на этапе Кубка мира в польском городе Катовице.
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Иранский лидер Хасан Рухани обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране.
Лидер оппозиции, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания рассказал RT о результатах встречи с премьер-министром республики Валерием Бганбой.
В четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене произошёл конфликт между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве после их столкновения на трассе.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Россию якобы следует привлечь к ответственности за крушение украинского лайнера в Тегеране наравне с иранскими властями.
Мужская сборная России по гандболу потерпела поражение от Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы в Швеции.
Первый российский посол в Южной Осетии Эльбрус Каргиев, возглавлявший дипмиссию в течение девяти лет, скончался в Москве в возрасте 75 лет, сообщает посольство России в республике.
Российский конькобежец Денис Юсков занял третье место на дистанции 5000 м на чемпионате Европы в голландском Херенвене.
Российский лидер Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал не допустить крупномасштабных военных столкновений на Ближнем Востоке, которые могут стать катастрофой для всего мира.
Лондонский «Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).