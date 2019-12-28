Libération Оригинал

«Поздравит в канун Нового Года» — Libération объяснила, почему Макрон не пожелал французам счастливого Рождества

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Многие во Франции были возмущены отсутствием традиционных рождественских поздравлений от президента Эммануэля Макрона, пишет Libération. Как пояснили представители Елисейского дворца, глава государства готовит большое поздравление со всеми праздниками для своей речи 31 декабря. При этом, как отмечает издание, в прошлые годы французский лидер не забывал поздравить сограждан с Рождеством в социальных сетях.
«Поздравит в канун Нового Года» — Libération объяснила, почему Макрон не пожелал французам счастливого Рождества
Reuters

Многие политики правых и крайне-правых взглядов во Франции были возмущены тем ,что президент страны Эммануэль Макрон не пожелал соотечественникам счастливого Рождества в 2019 году, напоминает Libération. При этом пользователи интернета вспомнили, как глава государства разделял с мусульманским сообществом страны «ифтар» — приём пищи на закате дня во время священного месяца Рамадан.

 

 

На деле же, как отмечает издание, упоминание о Рамадане встречается в аккаунте президента в Twitter всего единственный раз — 20 июня 2017 года, в то время как поздравления с Рождеством французский лидер с женой отправляли французам и в 2017, и в 2018 году.

 

 

Однако в 2019 году Рождество упоминалось в аккаунтах президента в социальных сетях всего однажды — речь шла о рождественском ужине, который глава государства разделил с солдатами французской армии в Кот-д’Ивуаре. Никаких рождественских пожеланий при этом опубликовано не было.

Как рассказали журналистам газеты Le Parisien представители Елисейского дворца, всё дело в том, что президент готовит большое поздравление с праздниками окончания года в своей речи 31 декабря.

Как напоминает издание, в предыдущие годы своего правления президент также встречал Рождество с французскими солдатами, воюющими в Африке, однако его рождественские пожелания французам  неизменно появлялись в социальных сетях.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Libération Франция Европа
теги
праздник президент Франция Эммануэль Макрон
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров