NYT: российский «Авангард» открыл новую главу в гонке вооружений

В России заступил на боевое дежурство первый полк, вооружённый ракетным комплексом с гиперзвуковым блоком «Авангард», пишет The New York Times. Это оружие, способное перемещаться с большой скоростью и обходить современные противоракетные системы, представляет угрозу для США и потенциально «открывает новую главу в многолетней гонке вооружений между ведущими ядерными державами», считает издание.

Накануне российские Вооружённые силы объявили о вводе в строй гиперзвукового оружия, которое движется на огромной скорости и способно с лёгкостью обойти противоракетную систему США. Тем самым Москва потенциально «открывает новую главу в многолетней гонке вооружений между ведущими ядерными державами», пишет The New York Times.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину, что первый полк, вооружённый новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард» заступил на боевое дежурство. Он будет развёрнут в городе Ясный Оренбургской области на границе с Казахстаном, передаёт издание.

Это гиперзвуковое оружие перемещается с невероятно высокой скоростью — более 3800 миль в час. При этом оно способно нести ядерный заряд и маневрировать по непредсказуемым траекториям, в результате чего современным системам защиты невероятно трудно его отследить, а тем более сбить, подчёркивается в статье.

По признанию американских чиновников, они не сомневаются в том, что у России появилось работающее гиперзвуковое оружие. Она годами работала над этой технологией и активно вкладывала средства в её развитие, чтобы переломить характерную для холодной войны ситуацию, «когда стране часто приходилось поспевать за американскими ядерными системами вооружения». Если «Авангард» работает так, как несколько лет назад «хвастливо» описывал президент Владимир Путин, то этот комплекс значительно усилит и без того мощные ядерные силы Москвы, считают в Вашингтоне.

Американские дипломаты также не исключают, что своим анонсом Москва пытается подтолкнуть Вашингтон к новому раунду переговоров. Российские власти хотят, чтобы Дональд Трамп продлил последний действующий договор о контроле над ядерными вооружениями между двумя странами — СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.

Демонстрируя «Авангард», Россия, возможно, пытается надавить на американского президента, вынуждая его сесть за стол переговоров. Путин «не боялся использовать ядерную дипломатию» в прошлом, и теперь Москва «создаёт новое оружие, которое может угрожать США», рассуждает The New York Times.

Администрация Трампа неоднократно давала понять, что она не горит желанием продлевать СНВ-III. Глава Белого дома заявлял, что хочет заключить новый договор, который будет включать Китай и другие страны, имеющие ядерное оружие, но Пекин не проявил интереса к этому предложению, напоминает издание.

Более того, американский президент не раз призывал начать новую гонку вооружений и выражал уверенность, что, в конце концов, американские технологии одержат верх. Но хотя когда-то считалось, что США значительно опережают в гиперзвуковых технологиях другие страны, темпы развития в этом направлении замедлились в последние годы, обращает внимание издание.

«Китай и Россия сделали гиперзвуковое оружие национальным приоритетом. А мы не сделали», — заявили глава отдела закупок и технологий ВВС США Уильям Ропер. «У каждой службы теперь есть важная гиперзвуковая программа, призванная позволить ведомствам наверстать упущенное», — добавил он.

Высокопоставленные представители Пентагона заявляют, что США планируют поставить на боевое дежурство собственное гиперзвуковое оружие к 2022 году. Но некоторые эксперты считают, что эти сроки слишком оптимистичны, отмечает The New York Times.

В то же время часть специалистов полагает, что угроза «Авангарда» для США выглядит ограниченной. Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл утверждает, что у России сравнительно небольшое количество новых систем, вероятно, не более пары десятков. Поэтому они будут представлять меньшую опасность для Америки на фоне остального «пугающего ядерного арсенала» страны, считает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Кимбалла, обе страны должны учитывать гиперзвуковую составляющую в рамках любого нового соглашения. «Вашингтону и Москве необходимо немедленно начать переговоры о том, как должны регулироваться новые оружейные технологии и все виды ядерного оружия, чтобы ни одна из сторон не верила, что сможет получить преимущество, «обгоняя» другую», — говорит он.

Издание подчёркивает, что российские системы вооружения, к которым Путин пытался привлечь внимание в последние годы, создаются, «чтобы достичь США». Помимо «Авангарда» в стране разрабатывается несколько других проектов, в том числе торпеда дальнего действия, которая способна нанести ядерный удар по западному побережью Америки, и крылатые ракеты на ядерной тяге.

«Русские развивают комплексы вооружений, чтобы дотянуться и атаковать нас, — заявлял бригадный генерал ВВС США Клинтон Хиноте до того, как Москва ввела в строй «Авангард», — Если посмотреть на некоторые средства, которые анонсировала Россия, можно увидеть, что они предназначены для наступательного нападения на территорию Соединённых Штатов».

Новый американский оборонный бюджет предусматривает выделение значительных средств на разработку, как нового гиперзвукового оружия, так и средств защиты от него. По словам представителя Пентагона Роберта Карвера, работа в этом направлении «остаётся приоритетом технических исследований и разработок» ведомства, заключаетThe New York Times .