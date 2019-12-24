20 minutes: можно отрезать Рунет от интернета, но не полностью и не надолго

В России прошли испытания по отключению российской сети интернет от всемирной паутины, сообщает 20 minutes. Российские власти уверяют, что хотят защитить граждан в случае войны, крупной кибератаки или других угроз. Однако эксперты полагают, что отключить сеть на 100% на длительное время практически невозможно.

Российские власти объявили, что провели первые испытания по отключению национального сегмента интернета от всемирной сети. И журналистка французской газеты 20 minutes задалась вопросом, получится ли у России полностью отключить интернет.

Эти испытания прошли в рамках осуществления недавно принятого закона, который предусматривает защиту русского сегмента в интернете в случае войны, крупной кибератаки или отключения крупных международных серверов, которые находятся в Европе и США. В итоге русский интернет, или Рунет, должен продолжать свою работу, отключённый от всемирной сети.

Если россиянам отрежут доступ к международным серверам, они, например, не смогут обмениваться электронными письмами с другими странами и смогут заходить лишь на те сайты, которые находятся на русских серверах. Эксперты сравнивают такую систему с китайскими брандмауэрами, которые не дают доступ на многие иностранные сайты — например, Facebook.

Однако, по их оценкам, полностью на 100% отключить интернет от всего мира крайне сложно. Сама философия всемирной сети предусматривает повсеместный доступ к ней. России придётся заставить интернет-операторов блокировать внешний трафик. Кремль дал операторам срок до 2021 года, чтобы установить на своих устройствах специальную аппаратуру для этого.

Иранские власти пытаются тоже создать свой интернет. В ноябре во время протестов, которые сотрясали всю страну, им удалось отрезать интернет, но на 95%. Так что на 5% правительство всё же осталось в зависимости от всемирной сети.

Автор статьи отмечает, что у существования отдельного Рунета есть проблемы вроде изоляции россиян, распространения цензуры и дезинформации. В последнее время в странах вроде Ирака и Индии тоже использовали отключение интернета, чтобы затушить демонстрации. Однако самих людей это провоцирует на то, чтобы найти способ, как обойти систему. Так, когда во время «арабской весны», когда власти отключали интернет, люди выходили в сеть по-старому через модемы. «Всегда есть способ попасть в интернет», — уверяют эксперты.

Например, некоторые используют анонимизаторы, которые помогают как попасть на нужный сайт, так и избежать слежки в интернете. «Отрезать всей стране доступ ко всемирной сети интернет возможно, но на короткий срок. Гораздо сложнее сделать это на протяжении длительного времени», — приводит журналистка 20 minutes мнение экспертов.