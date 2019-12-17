Time: «Нафтогаз» подал в суд на Киев за пристрастность в пользу американцев

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство за то, что в тендере на разработку крупного нефтегазового месторождения оно отдало предпочтение американской компании, сообщает Time в своём эксклюзивном материале. Как подчёркивает издание, компания-конкурент принадлежит давнему союзнику экс-министра энергетики США Рика Перри, который активно налаживал отношения с украинским энергетическим сектором.

Минувшим летом украинские власти передали права на разработку огромного комплекса нефтяных и газовых месторождений американскому предприятию, один из владельцев которого спонсировал избирательную кампанию Рика Перри, на тот момент занимавшего пост министра энергетики США. Такой поворот не понравился руководству компании «Нафтогаз Украины», которая сама участвовала в тендере, но никаких месторождений так и не получила. Теперь, как сообщает Time в своём эксклюзивном репортаже, «Нафтогаз» подаёт в суд на украинское правительство и настаивает, чтобы сделку с американскими конкурентами признали недействительной.

Как рассказали изданию источники, иск был подан в Окружной административный суд Киева в пятницу 13 декабря. Time утверждает, что в понедельник ей удалось получить черновую версию претензии «Нафтогаза». В ней компания настаивает, что украинское правительство действовало незаконно и пристрастно, когда в июле этого года передало права на разработку месторождений американскому предприятию Ukrainian Energy.

Один из владельцев этого предприятия — американец украинского происхождения, а также давний союзник и спонсор упомянутого Рика Перри Майкл Блейзер. По его словам, украинский правительственный комитет, который принимал решение по месторождениям, сотрудничал с некими «сторонними экспертами» и те увидели более привлекательные перспективы в работе с американским бизнесом.

«Предложение, выдвинутое нашей компанией, межправительственный комитет, по совету независимых экспертов, признал более выгодным. Целью Украины было и остаётся привлечение столь необходимого иностранного опыта и инвестиций для поиска новых месторождений, и эта сделка способствует реализации данной цели», — так прокомментировал ситуацию Блейзер в электронном письме Time.

Министерство энергетики США отрицает, что в бытность свою главой ведомства Перри, покинувший свой пост в начале декабря, продвигал интересы каких-то отдельных лиц или компаний. Как отметила представитель Министерства Шейлин Хайнс, Перри больше ратовал за интересы американской энергетики в целом, а при взаимодействии с Киевом призывал к модернизации и реформам, чтобы западные компании были более заинтересованы вести бизнес на Украине.

Как подчёркивает издание, Перри был одним из трёх высокопоставленных лиц в администрации президента Дональда Трампа, которые начиная с весны, по сути, занимались политикой США в отношении Украины и пытались оказать на неё политическое давление. Как раз из-за этого разгорелся скандал с импичментом. И хотя Перри к нему не имеет непосредственного отношения, по крайней мере пока, министр сам был «на передовых» в кампании американских властей по усилению влияния на украинский энергетический сектор. Так, в мае Перри предоставил президенту Владимиру Зеленскому список американцев, которые могли бы консультировать Киев по политике в сфере энергетики. Среди этих людей был Блейзер.

Газета напоминает, что в октябре агентство Associated Press сообщило, что США хотели смены руководства в «Нафтогазе» и некоторые люди из списка Перри должны были войти в попечительский совет компании. Министерство энергетики США и Блейзер эту информацию отрицают. Тем не менее бизнесмен признал, что ведомство обращалось к нему за консультациями по возможной разработке стратегии энергетической независимости для Украины, «но из этой инициативы так ничего и не получилось».

Спустя пару недель после того, как Перри передал Зеленскому список, где фигурировал Блейзер, Ukrainian Energy подала заявку на участие в тендере на права на разработку Варвинского нефтегазового месторождения в Черниговской области — один из крупнейших проектов. Единственным конкурентом американского предприятия была дочерняя компания «Нафтогаза», которая, по словам Time, предложила больше денег и больше инвестиций.

«Мы знаем, что наше предложение было лучше, — заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в интервью Time в ноябре. — Мы чрезвычайно раздражены этой ситуацией. А когда мы раздражены, мы обычно действуем. И мы собираемся».

По словам источников издания, уже тогда компания готовила свой иск, в котором она просит суд аннулировать решения властей по передаче прав на разработку компании Блейзера и заставить правительство провести новый тендер. Как обращает внимание газета, ответчиками по делу проходят исключительно украинские ведомства — никто из американцев не упоминается.