NTD: жители Франции уже теряют терпение из-за продолжающихся забастовок

Во Франции уже шестой день продолжаются общенациональные стачки. Как передаёт NTD, протестующие требуют от Эммануэля Макрона отказаться от спорной пенсионной реформы. Во многих городах закрыты школы, а авиационные и железнодорожные компании отменяют рейсы. Но пока профсоюзы добиваются своих целей, люди всё больше теряют терпение.

Французские профсоюзы во вторник объявили одну из крупнейших для Франции забастовок рабочих за несколько десятилетий. Участие в ней приняло более 800 тысяч человек.

Общенациональные стачки продолжаются в стране шесть дней подряд. Люди требуют от Эммануэля Макрона отказаться от спорной пенсионной реформы.

Во многих городах закрыты школы, а авиационные и железнодорожные компании отменяют рейсы.

Пока профсоюзы добиваются своих целей, люди всё больше теряют терпение.

СТЕФАНИ ЛЕ ГРА, медработница: Я слышала, что рабочие взяли страну в заложники. Это позор, потому что мы не можем для них что-то сделать. В любом случае у них есть требования. Возможно, есть другие способы их добиваться.

ЖИСЛЕН ГОСКИ, медcестра: Я просто выматываюсь, потому что утром на поезд нужно садиться намного раньше, а вечером ехать домой намного позже.

ЭММАНУЭЛЬ ДЕБАНЕ, инженер: Не знаю, кто первый положит этому конец, но я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Я хотел бы, чтобы бастующие работники поняли, что продолжать так больше нельзя. Нужно найти какой-то выход.

Эммануэль Макрон хочет упростить пенсионную систему. Сегодня она включает более 40 пенсионных программ, и их привилегии – среди самых щедрых в мире. Президент хочет заменить разнообразные планы выплат на единую систему. Согласно ей ко всем пенсионерам будут относиться одинаково. Это многим не нравится.

Однако, если президенту не удастся устоять перед натиском профсоюзов, то уже к 2025 году раздутая пенсионная система приведёт к дефициту бюджета в размере 0,7% ВВП.

В предыдущий раз пенсионную реформу собирался провести премьер Ален Жюппе в 1995 году. Однако вспыхнувшие тогда забастовки заставили его пересмотреть решение.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2019 года.