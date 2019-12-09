Американский документалист: администрация Трампа покушается на свободу самовыражения работников искусства в сети

Новые правила подачи документов на американскую визу предписывают желающим посетить США раскрыть информацию о своих аккаунтах в соцсетях. Эти постановления нанесут серьёзный удар по свободе слова работников искусства в онлайне, убеждён исполнительный директор Международной ассоциации документалистов Саймон Килмэрри. На страницах LA Times он предупреждает: документалисты часто касаются неудобных для своих правительств тем и подвергаются за это преследованиям, а теперь они будут вынуждены для въезда в США нарушать свою анонимность,и им придётся либо заниматься самоцензурой, либо отказываться от посещения страны.

Социальные сети имеют огромное значение для многих документалистов вне США, давая тем возможность связываться с людьми, о которых они рассказывают в своих фильмах, собирать информацию по нужным им темам, а также показывать свои работы глобальной аудитории, пишет в своей статье для Los Angeles Times исполнительный директор Международной ассоциации документалистов (IDA) Саймон Килмэрри. Между тем, как подчёркивает Килмэрри, из-за недавно введённых администрацией американского президента Дональда Трампа новых правил подачи документов на визу у документалистов, желающих лично представить своё кино американским зрителям, не останется выбора — им придётся ради доступа в США «цензурировать» собственные аккаунты на сетевых ресурсах.



Как напоминает автор материала, в соответствии с введённой Государственным департаментом США программой «жёстких проверок», почти все лица, подающие документы на американскую визу, будут обязаны сообщить чиновникам имена всех своих аккаунтов за последние пять лет более чем на 20 онлайн-платформах, включая YouTube, Twitter и Facebook, а также популярный в Китае Weibo и российский VK. Такой регламент позволит американскому правительству ежегодно изучать посты, фотографии и другие личные данные примерно 15 миллионов людей, среди которых будут и «артисты, активисты и диссиденты». Ввести аналогичные нормы предложили и в министерстве внутренней безопасности США, хотя пока они ещё и не вступили в силу; вместе с тем, в соответствии с недавними изменениями политики хранения данных, ведомство будет хранить собранную по своим каналам в соцсетях информацию на протяжении 100 лет, после чего она будет передана на бессрочное хранение в Национальное управление архивов и документации.



По мнению автора, если новые нормы будут применяться в отношении иностранных документалистов, это будет нарушением их свободы слова. Многие из авторов документального кино, приглашаемых США, ведут свою работу «с огромным риском для себя и близких», поскольку говорят о наиболее актуальных проблемах начиная с должностных злоупотреблений, иммиграции и экологии и заканчивая «вопросами мира и войны». В случае, если документалистов — как и прочих, желающих получить визу, — будут заставлять раскрывать чиновникам данные о своих аккаунтах, они будут реже высказываться в соцсетях по различным вопросам. Это особенно касается людей, которые используют на различных платформах псевдонимы, дабы «не попасть под удар репрессивных правительств» и прочих сил, которые желают «закрыть им рот» — ведь новые правила Госдепа, по сути, лишают их права на анонимность в сети и делают их работу ещё опаснее, убеждён Килмэрри.



Угроза репрессий в отношении документалистов — это отнюдь не теория: согласно существующим правительственным нормам, США имеют полное право передавать информацию о лицах, обращающихся за визами, иностранным правительствам, говорится в статье. Правительство Саудовской Аравии — «закадычного друга» администрации Трампа — неоднократно в прошлом преследовало своих граждан, критиковавших его в сети; в частности, в одном из докладов ООН недавно появились доказательства того, что служба по социальным сетям наследного принца страны развернула целую кампанию против активистов и оппозиционеров и даже опубликовала в «Твиттере» предупреждение о том, что псевдонимы им не помогут. Кроме того, в апреле нынешнего года правоохранительные органы Мьянмы арестовали режиссёра Мина Хтина Ко Ко Ги, после того, как он на своей странице в Facebook выразил опасения по поводу конституции страны 2008 года; позже его приговорили к году каторжных работ.



Поводов подвергать документалистов риску просто нет — американское правительство и без того вынуждает их ради получения визы проходить крайне тщательную проверку и подтверждать каждую мелочь документально, а консульские работники имеют самые широкие полномочия по отказу документалистам и другим работникам исскуства во въезде в страну, полагает Килмэрри. К тому же, социальные сети не являются надёжным источником информации для проверок — министерство внутренней безопасности США ещё в 2017 году по результатам нескольких пробных программ проверки иностранных граждан через социальные сети пришло к выводу, что этот метод не является эффективным и не годится для широкого применения. Документалистам же из-за новых норм придётся либо ограничивать себя в свободе самовыражения в сети, либо отказываться от поездок в США — а американская аудитория при любом из этих вариантов будет лишаться возможности услышать новые идеи, считает исполнительный директор IDA.



Как подчёркивается в статье, чтобы «прекратить этот опасный и антиконституционный произвол», IDA совместно с НКО Doc Society в минувший четверг подали от имени более чем 2700 документалистов из 53 стран судебный иск против Государственного департамента и министерства внутренней безопасности США.