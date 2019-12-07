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WSJ: в Евросоюзе задумались о новом органе по борьбе с отмыванием денег

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Страны Евросоюза задумались о том, чтобы создать новую структуру, которая будет бороться с проблемой отмывания денег на наднациональном уровне, сообщает The Wall Street Journal. Таким образом страны смогут обмениваться информацией и взять на вооружение более независимый и единый подход.
WSJ: в Евросоюзе задумались о новом органе по борьбе с отмыванием денег
Reuters

Евросоюзу стоит задуматься о создании независимого агентства, которое будет следить за соблюдением законодательства об отмывании денег, заявили европейские министры финансов. Как отмечает The Wall Street Journal, сейчас этой сферой государства занимаются по отдельности.

В последнее время пошла волна критики по поводу слабого контроля над некоторыми крупнейшими европейскими банками. А это, как отмечают в Еврокомиссии, делает финансовую систему уязвимой для криминальной активности.

Поэтому политики предложили Еврокомиссии изучить возможности, плюсы и минусы создания наднационального органа. Кроме того, они призвали к тому, чтобы упорядочить и привести в соответствие друг с другом законодательство разных стран ЕС.

Главный вопрос — какой властью должен обладать этот орган. Так, некоторые высказывают мысли, что национальные органы обладают пониманием местной специфики и могут быстро реагировать. Но при этом они согласны, что нужно наращивать международное сотрудничество. С другой стороны, в общеевропейской организации проще обмениваться информацией и у неё более независимый и единый подход.

Идею о создании такой организации высказывают, в том числе, Германия, Франция и Испания, так что весьма вероятно, что Еврокомиссия создаст такой проект в будущем году. Пока неясно, обернётся ли это дополнительными затратами для банков, отмечает автор статьи в The Wall Street Journal.

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Wall Street Journal США Северная Америка
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