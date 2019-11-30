Contra Magazin: мировой автопром переживает тяжелейшей кризис за последние 10 лет

Мировой автопром ставит антирекорды, которых мир не видел с 2008 года, пишет Contra Magazin. Десятилетие низких процентных ставок и постоянного стимулирования спроса привели к обеднению потребителей и в свою очередь падению спроса, а также производственных показателей. И признаков того, что ситуация в ближайшее время выправится, нет, отмечает издание.

Десятилетие низких процентных ставок и постоянного стимулирования спроса привели к обеднению потребителей и падению показателей в мировой автомобильной промышленности, пишет Contra Magazin.

Падение спроса на автомобильном рынке привело к сокращению производства в том числе и в таких производственных центрах как США, Германии, Индии и Китай. Дальнейшее снижение показателей может привести к стагнации глобального роста, предостерегают эксперты.

Они прогнозируют рекордное падение продаж, которое не наблюдалась со времён последнего финансового кризиса. С 2017 на 2018 они сократились с 81,8 млн до 80,6 млн. В 2018 продажи уменьшаться ещё на 4%, достигнув значения в 77,5 млн. Это самое большое падение с 2008 года, отмечает издание.

Главным виновником уменьшения показателей называют Китай. По сравнению с первыми десятью месяцами 2018 за тот же период в этом году продажи сократились на 11%. И признаков того, что ситуация выправится к 2020 году, нет. В США и Западной Европе в этом году ожидается падение в 2%. В Бразилии, России и Индии — как минимум в 5,5%.