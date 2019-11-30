Contra Magazin: мировой автопром переживает тяжелейшей кризис за последние 10 лет

Мировой автопром ставит антирекорды, которых мир не видел с 2008 года, пишет Contra Magazin. Десятилетие низких процентных ставок и постоянного стимулирования спроса привели к обеднению потребителей и в свою очередь падению спроса, а также производственных показателей. И признаков того, что ситуация в ближайшее время выправится, нет, отмечает издание.
Десятилетие низких процентных ставок и постоянного стимулирования спроса привели к обеднению потребителей и падению показателей в мировой автомобильной промышленности, пишет Contra Magazin.
Падение спроса на автомобильном рынке привело к сокращению производства в том числе и в таких производственных центрах как США, Германии, Индии и Китай. Дальнейшее снижение показателей может привести к стагнации глобального роста, предостерегают эксперты.
Они прогнозируют рекордное падение продаж, которое не наблюдалась со времён последнего финансового кризиса. С 2017 на 2018 они сократились с 81,8 млн до 80,6 млн. В 2018 продажи уменьшаться ещё на 4%, достигнув значения в 77,5 млн. Это самое большое падение с 2008 года, отмечает издание.
Главным виновником уменьшения показателей называют Китай. По сравнению с первыми десятью месяцами 2018 за тот же период в этом году продажи сократились на 11%. И признаков того, что ситуация выправится к 2020 году, нет. В США и Западной Европе в этом году ожидается падение в 2%. В Бразилии, России и Индии — как минимум в 5,5%.
Представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало рассказал, что строительство малого ракетного корабля проекта 22800 «Одинцово», оснащённого комплексом «Панцирь-М» завершено, корабль готовится к испытаниям.
В Челябинской области возбудили уголовное дело против чиновников администрации Верхнеуральского района по факту незаконного использования средств областного бюджета, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление СК России.
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини ответил полузащитнику сборной Бельгии Кевину де Брёйне, выразившему недовольство тем, что соперники его команды по группе на чемпионате Европы 2020 года известны до жеребьёвки.
Президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал завершение строительства моста из России в Китай, пролегающего над рекой Амур.
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский отреагировал на готовность «Оренбурга» перенести матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 2020 год в связи с болезнью нескольких игроков сочинской команды.
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с заболеванием ангиной нескольких игроков команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал слова исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что украинская сторона готова рассмотреть предложение по «уплате долга поставками газа».