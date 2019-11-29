RTL: Меркель снова заставила поволноваться — споткнулась по пути на трибуну

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз напугала своих граждан, сообщает RTL. Во время своего выступления в Немецкой торгово-промышленной палате в Берлине она споткнулась, поднимаясь на трибуну. Но отделалась лёгким испугом и одышкой, и даже нашла в себе силы отшутиться.
Во время своего выступления в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель «серьёзно напугала» всех присутствовавших, сообщает RTL. Подходя к трибуне, она споткнулась, видимо, не заметив ступеньку. Сидящие рядом участники встречи в Немецкой торгово-промышленной палате «в испуге повскакивали со своих мест», но их помощь главе ФРГ не понадобилась.
Сначала она пыталась сохранить равновесие, потом опёрлась на кафедру и по ней вскарабкалась наверх. Её дыхание сбилось, но она была в хорошем настроении. «Не заметила ступеньку, в следующий раз я ей воспользуюсь», — отшутилась она. Весь зал облегчённо выдохнул и засмеялся. После этого канцлер, как и планировалось, продолжила своей выступления стоя.
Летом у Меркель случилось несколько приступов судорог и из-за этого возникли беспокойства о состоянии её здоровья, напоминает RTL. С тех пор принимать государственные визиты 65-летняя канцлер предпочитает сидя, чтобы не стоять долго на солнце.
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