В настоящее время идёт одна невидимая борьба, в которой США проигрывают России, пишет обозреватель Себастьян Роблин в своей статье для NBC. Как и в случае с текущим внутриполитическим кризисом в Америке, эта борьба серьёзно связана с Украиной, но не ограничивается ею.

США, в большинстве своём, были сосредоточены на борьбе с негосударственными структурами, такими как «Талибан»* и «Аль-Каида»**, которым не хватает технологий для ведения радиоэлектронной борьбы. Всё это «убаюкало» Пентагон, доведя его до самодовольства.

На данный момент Россия доминирует на арене наземной радиоэлектронной борьбы, цель которой — обнаруживать вражеские радиолокационные и коммуникационные сигналы и воздействовать на них, одновременно защищая дружественные силы от подобных воздействий.

Эта сфера важна для современного поля битвы, потому что военные всё больше полагаются на радары, радиосигналы и спутники для отслеживания положения дружественных и вражеских сил, для координации атак между штабом и полевыми подразделениями, для применения беспилотников и для наведения вооружений на цель.

Возможно, наиболее успешно Россия применила свой потенциал в ходе продолжающегося конфликта на Украине. В 2017 году оборонное ведомство США опубликовало исследование, в котором детально излагалось катастрофическое воздействие методов радиоэлектронной борьбы на сотовые сети и радиосвязь, используемых украинскими военными.

Так, с помощью глушилок было сбито более 100 украинских беспилотников. При этом для нанесения смертоносных артиллерийских ударов применялась радиотехническая разведка.

В других случаях российские системы испускали сигналы, которые приводили к преждевременной детонации артиллерийских снарядов и ракет, либо к тому, что последние сбивались с курса.

Кроме того, особенно шокирующий эффект имела операция, в рамках которой семьи украинских военных получали ложные смс-сообщения. В них говорилось: «Ваш сын погиб в бою». В результате родственники начинали звонить солдатам, а через несколько минут по украинским позициям, где отмечалось большое скопление мобильных телефонов, наносился артиллерийский удар.

То, что Россия делает на Украине, она может повторить и против США, уверен автор статьи. Всё потому, что Америка стала невероятно зависимой от радиоэлектронной связи. Она сосредоточила своё внимание на выстраивании этого потенциала, не предприняв при этом никаких адекватных шагов, чтобы защитить себя от возможной диверсии. Таким образом это стало «ахиллесовой пятой» Пентагона.

Важность радиоэлектронной борьбы может показаться абстрактной, если сравнивать её с такими, несомненно, смертоносными вооружениями, как малозаметные истребители или танки.

Но современные военные действия в едином информационном пространстве нацелены не столько на то, чтобы ударить по врагу сильнее, чем он может ударить по тебе, сколько на то, чтобы первым определить местоположение врага и постараться не дать ему сделать то же самое.

«Вот почему войска в полевых условиях должны быть обучены и экипированы для войны в электромагнитном спектре, то есть на том поле битвы, которое Россия и Китай считают ключом к победе в любом будущем конфликте», — подытоживает обозреватель Себастьян Роблин свою статью для NBC.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.