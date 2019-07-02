TOI: американский учёный заявил, что сбои в работе GPS в Израиле произошли из-за России

Сбои в работе GPS в Израиле, по всей видимости, произошли из-за средств радиоэлектронной борьбы, размещённых на российской базе в Сирии, пишет The Times of Israel со ссылкой на профессора Техасского университета Тодда Хамфриса. Эти устройства создают сигнал, который вносит помехи в систему спутниковой навигации для самолётов, находящихся в израильском воздушном пространстве, поясняется в статье.

Эти помехи в работе GPS, по-видимому, не были направлены специально против Израиля и, скорее всего, эта страна случайно пострадала от попыток Москвы защитить свои войска от атак беспилотников и укрепить своё господство в сфере радиоэлектронной борьбы.

Хамфрис пришёл к этим выводам благодаря данным, полученным с помощью датчиков, которые установлены на Международной космической станции. Его команда в течение нескольких месяцев следила за сигналом и смогла установить его источник, которым оказалась авиабаза Хмеймим. Российские войска были размещены там в 2015 году, чтобы поддержать «диктатора» Башара Асада в рамках гражданской войны в Сирии.

«Сигнал настолько сильный, что я могу видеть его из космоса», — заявил изданию Хамфрис.

Ещё этой весной пилоты, совершавшие рейсы в ближневосточном регионе близ Сирии, обратили внимание на то, что их GPS оборудование либо начинало указывать неправильное местоположение, либо вообще прекращало работать. Подобные случаи стали фиксировать вскоре после крупной атаки беспилотников на российскую базу в Сирии.

Сбои в работе системы GPS начали отмечать несколько недель назад, когда пилоты стали сообщать о проблемах с навигацией во время взлётов и приземлений в районе аэропорта имени Бен-Гуриона, а также в районе кипрского аэропорта Ларнаки. Как сообщили израильские власти, эти помехи не создали проблем с безопасностью, поскольку взлёты и приземления можно осуществлять разными способами. Однако сбои серьёзным — но не крайне опасным — образом повлияли на способность пилотов управлять самолётами, так как современные воздушные суда сильно полагаются на GPS-навигацию.