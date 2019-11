SCMP: «возьмут и повернут рубильник» — филиппинцы обеспокоены, что Китай отключит им свет

Планируя бюджет на 2020 год, филиппинские сенаторы узнали, что 40% компании National Grid Corporation of the Philippines, управляющей энергосетями, принадлежат китайскому предприятию. Как сообщает South China Morning Post, некоторые политики выразили обеспокоенность, что на фоне напряжённых отношений Пекин может отключить филиппинцам свет, и призвали провести разбирательство.

Узнав о том, что Китай частично владеет системой электроснабжения страны, филиппинские сенаторы призвали провести проверку и проанализировать, как такое обстоятельство может повлиять на национальную безопасность, сообщает South China Morning Post.

Некоторые госслужащие выражают опасения, что в один прекрасный момент Пекин может попросту оставить всю страну в темноте, «повернув рубильник». Президент государственной компании, владеющей энергосетью Филиппин, National Transmission Corporation (TransCo) Мелвин Матибаг подтвердил, что подобная ситуация возможна.

Как оказалось, 40% акций частного предприятия National Grid Corporation of the Philippines (NGCP), занимающегося обслуживанием и развитием филиппинских электросетей, принадлежит китайской State Grid Corporation of China. И хотя TransCo контролирует работу NGCP, на слушании по бюджету на 2020 год Матибаг предупредил, что его ведомству предоставлен лишь «ограниченный доступ».

Первой на слишком большую власть Пекина над филиппинскими электросетями на фоне территориальных противоречий между странами в Южно-Китайском море внимание обратила сенатор от оппозиционной Либеральной партии Риса Хонтиверос. «Что если кто-нибудь в Пекине возьмёт и всё нам отключит?» — поделилась обеспокоенностью политик.

На это председатель сенатского комитета по энергетике Шервин Гатчалян ответил, что президент TransCo подтвердил такую возможность, но заверил, что филиппинцы смогут «вручную» перехватить контроль над электросетями, если Китай пойдёт на манипуляции. Гатчалян пообещал привлечь к делу экспертов по национальной безопасности и выработать план действий на случай чрезвычайной ситуации. Кроме того председатель напомнил, что, по условиям договора с китайцами, президент Филиппин может потребовать назад контроль над всей энергетической инфраструктурой в случае «угрозы для общественности».

Правда, как отмечают некоторые СМИ, проблема с «перехватом» контроля у Пекина заключается ещё и в том, что сама система управления энергосетями TransCo расположена в Нанкине на базе концерна Nari Group и что все инструкции для инженеров написаны на китайском и филиппинцы не могут сами пользоваться этой системой. Хотя эту информацию Гатчалян опроверг, сенатор Ричард Гордон настоял на дальнейшем разбирательстве.

South China Morning Post обращает внимание, что Nari Group также поставляет подобные удалённые системы управления и для электросетей Кении, Индонезии и Таиланда.

На Филиппинах, помимо вопросов с электросетями, политики сейчас ждут ответа от Министерства обороны по вопросу передачи прав связанной с КНР компании Dito Telecommunity Corporation на установку телекоммуникационных вышек в военных лагерях. Критики считают, что так китайцы смогут прослушивать военные каналы связи Манилы.