Forbes: Китай хочет, чтобы Россия перешла с долларов на юани, но Москва никуда не спешит

Несмотря на попытки китайских инвесторов лоббировать в России юань, Москва — как, впрочем, и остальной мир — пока относится к валюте Поднебесной без чрезмерного интереса, констатирует Forbes. Как отмечается в материале издания, отчасти это связано с политикой самого Пекина, который ограничивает отток юаней из страны.

На нышнем инвестиционном форуме «Россия зовёт!» в Москве целых два китайских топ-менеджера подняли вопрос о том, что России было бы выгодно использовать юани в расчётах, а также в качестве инвестиций, пишет Forbes.

Первым из них стал президент основанного пять лет назад инвестиционного Фонда Шёлкового пути Яньчжи Ван, говорится в материале издания. Ван заявил, что инвесторам необходимо находить «практичные решения в тех ситуациях, где использование доллара ограничено», и отметил, что юань, который теперь входит в валютную корзину МВФ и всё чаще используется в международной торговле, может стать такой альтернативой, снижая обменные риски и трансакционные издержки.

Как подчеркнул в своём выступлении Ван, хотя деловые отношения между Россией и Китаем углубляются, финансовые связи между странами отстают, и эту ситуацию можно было бы исправить, имей китайцы возможность инвестировать в Россию непосредственно в юанях, которые бы обменивались местными банками напрямую на рубли.





Позже, когда на форуме появился президент России Владимир Путин, о юане заговорили снова — на этот раз тему поднял представитель Российско-китайского инвестиционного фонда, который задал Путину соответствующий вопрос, продолжает обозреватель Forbes. Господин Путин, впрочем, своим ответом «несколько охладил пыл» китайцев.

«Есть определенные ограничения с использованием юаня в расчетах, связанные с конвертацией. Но китайские друзья считают, что пока рано принимать какие-то решения по либерализации, — цитирует российского лидера автор. — Абсолютно реалистичным является увеличение взаимных расчетов в национальных валютах. Но объем расчетов в национальных валютах пока небольшой. Что касается инвестиций в юанях, то мы заинтересованы не в деньгах, в первую очередь нас интересуют инвестиционные предложения».

Как отмечается в статье, Россия и Китай, «по всей видимости, прочно» попали в «список вечных врагов Вашингтона», а потому хорошо понимают, какие риски создаёт зависимость от доллара для роста их экономики и торговли с другими странами. Между тем, с инвестициями в юанях возникают неизбежные сложности, и их причина — политика самого Китая: Пекин не разрешает свободный отток юаней из страны и накладывает ограничения на размеры сумм, которые инвесторы могут выводить за рубеж, но при этом никаких заявлений от китайских властей о возможном увеличении этих квот в последнее время не слышно.

Россия, быть может, и имеет проблемы в отношениях с США, но «царём» для неё остаётся всё же доллар, а также евро как валюта на главном для России рынке сбыта — и господин Путин пока не готов к активному использованию юаня, полагает автор. Не готов к этому, впрочем, и остальной мир: по данным аналитического подразделения SWIFT, в октябре 2019 года юань опустился на одну позицию и стал уже не пятой, а шестой наиболее используемой в международных расчётах валютой, а его доля составляет 1,65%, подчёркивает обозреватель Forbes.

При этом объем расчетов в юанях снизился на 12,31% по сравнению с сентябрем 2019 года, тогда как расчеты в других валютах увеличились на 4,17%. Если же рассматривать международные расчеты за пределами еврозоны, то юань занимает восьмое место, и его доля составляла на октябрь лишь 1,06%, говорится в материале.