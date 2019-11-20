Вести: из-за низкого уровня жизни украинцы берут в рассрочку даже подгузники

На Украине продолжается падение уровня жизни, и население вынуждено совершать покупки в рассрочку или в кредит. Как пишут «Вести», дело дошло даже до того, что таким образом уже продают подгузники, недорогую обувь и оказывают медицинские услуги.

Несмотря на крепнущую национальную валюту и рост средней зарплаты, на Украине падает уровень жизни. Как пишут «Вести», в этом убеждены эксперты, которые оценивают новую тенденцию — в стране резко выросло число покупок, которые совершаются в рассрочку или кредит. Дело дошло даже до того, что таким образом уже продают подгузники, недорогую обувь и оказывают медицинские услуги.

Украинцы ежемесячно покупают в рассрочку в интернете товары на сумму более 300 млн гривен. Но если технику и раньше покупали преимущественно в кредит или рассрочку, то еда и услуги — это что-то новенькое.

В одной из офтальмологических клиник «Вестям» рассказали, что они проводят операции по коррекции зрения в рассрочку. В итоге выходит недёшево, зато выплаты можно растянуть, а не вносить полную сумму ещё до начала операции, как они практиковали раньше.

«По сути, мы недавно только предлагаем такой вид оплаты. Но желающих провести операцию именно в нашей клинике стало больше», — признались в регистратуре.

Как отмечает издание, один из известных супермаркетов теперь предлагает обменять скидочную карточку на кредитную с большим лимитом, который предоставляет конкретная торговая сеть. Теперь колбасу, сыр и крупы можно брать взаймы. «Вести» заметили, что в кредит теперь продают даже памперсы — одноразовый унисекс можно взять в кредит у одного из банков на четыре месяца.

«Ещё ни разу не было, чтобы, взяв такой мелкий кредит, клиент не выплатил необходимую сумму. Конечно, если подобное произойдёт, то с клиентом будут работать финучреждения, так сказать, выбивать долг. Но на моей памяти ещё ни разу ничего подобного не было, и товар не пришлось возвращать», — рассказывает «Вестям» продавец-консультант.

Экономический эксперт Андрей Новак убеждён: если в стране растёт покупка товаров в кредит или рассрочку — значит у населения низкая покупательная способность и люди просто вынуждены жить в долг.

«Украинцы не могут себе позволить купить товар, сразу оплатив всю сумму. Поэтому вынуждены покупать в рассрочку уже не телефоны и бытовую технику, а и повседневные товары. Среди молодых семей это очень распространено. Кроме того, украинские банки очень мало кредитуют реальный сектор экономики — ставка в более 25 процентов годовых не позволяет бизнесу брать массово ссуды, а потому банки переключились на потребительские кредиты. Всё это говорит о стагнации экономики», — сказал «Вестям» экономист.

Экономический эксперт и социолог Юрий Гаврилечко также заметил нелицеприятную тенденцию, когда некоторые магазины уже предлагают купить продукты в кредит. А в самих магазинах люди перестали грести еду килограммами — некоторые товары берут буквально поштучно.

«О чём это говорит? Никакого роста ВВП у нас в стране не наблюдается, доходная часть бюджета не выполняется. Стабильный минус по доходам порядка 10 процентов означает, что экономика не растёт, а падает», — пояснил эксперт.

При этом, как отметил эксперт, товары на Украине ещё вырастут в цене, в частности, продукты питания, поскольку все расходы по коммунальным услугам, которые ещё будут дорожать, закладываются в стоимость.