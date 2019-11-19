Hill: Бутиной предложили работу в группе по защите прав россиян за границей

Осуждённой в США россиянке Марии Бутиной сделали сразу несколько предложений работы в правительстве России, передаёт The Hill. Как отмечает издание, она может получить место в группе по защите прав россиян за границей или согласиться на должность в комитете Госдумы по международным делам. При этом ответ от самой Бутиной пока не поступил.

Освобождённой из американской тюрьмы Марии Бутиной предложили работу в группе по защите россиян, попавших в тюрьму за границей, сообщает The Hill.

Должность Бутиной предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Приглашаю работать в нашей группе по защите соотечественников за рубежом, и я уверена, что вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию за рубежом», — заявила политик.

По словам Москальковой, у россиянки, признанной в США виновной в работе иностранным агентом без лицензии, также есть возможность занять должность в комитете Госдумы по международным делам. Уполномоченный по правам человека призвала Бутину рассмотреть подобный вариант, назвав его хорошим.

Тем не менее, как отмечает издание, Бутина пока не отреагировала ни на одно из предложений.