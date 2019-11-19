Hill: Бутиной предложили работу в группе по защите прав россиян за границей
Освобождённой из американской тюрьмы Марии Бутиной предложили работу в группе по защите россиян, попавших в тюрьму за границей, сообщает The Hill.
Освобождённой из американской тюрьмы Марии Бутиной предложили работу в группе по защите россиян, попавших в тюрьму за границей, сообщает The Hill.
Трёхкратный чемпион СССР по теннису Вячеслав Егоров скончался в возрасте 81 года.
Мосгорсуд оставил без изменений решение Лефортовского суда о содержании под арестом обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана.
Продажи коллекционного вина «Крымский мост» стартуют 24 декабря. Лимитированная серия появится в фирменных магазинах виноделен — участников проекта, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в беседе с НСН рассказал о новой книге «Призраки «Крематория», посвящённой истории коллектива.
Mail.ru Group и Сбербанк договорились о стратегическом сотрудничестве и объявили о подписании обязывающего соглашения по созданию совместного предприятия в сфере транспорта и сервисов, связанных с продуктами питания, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
Россия и Украина пришли к консенсусу на переговорах, связанных с подписанием протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщил замглавы Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.
Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бейгард выразил обеспокоенность инициативой Еврокомиссии запретить использование свинца в спорте на открытом воздухе.
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи объявила о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения редактора информационного агентства Интерфакс Маргариты Игнатовой в Москве.
Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась в возрасте 26 лет после поражения на любительском турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Саутгемптоне.
Депутаты городской думы единогласно избрали Наталью Котову главой Челябинска. Об этом сообщает Интерфакс-Урал со ссылкой на пресс-службу гордумы.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что туман в Москве рассеется около 12:00.
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев рассказал о причинах срыва поединка с конголезцем Илунгой Макабу.
Роскосмос примет решение о предоставлении мест астронавтам Соединённых Штатов на российских космических кораблях «Союз» в ближайшее время.
Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Денис Лебедев прокомментировал своё решение возобновить карьеру.
Российская версия журнала Forbes составила рейтинг лучших работодателей России. В топ-3 вошли «Норильский никель», «Полюс» и Газпромбанк соответственно.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 тыс. рублей Вадима Панкратова, который обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ситуации с допингом в российском спорте.
Заместитель генерального прокурора самопровозглашённой Донецкой народной республики Роман Белоус в разговоре с RT рассказал, что с начала вооружённого конфликта на юго-востоке Украины следователями было возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к массовым ранениям, гибели мирного населения и разрушению объектов гражданской инфраструктуры.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о состоянии российского спорта.
Народный артист СССР худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России над командой Хорватии на Кубке Дэвиса.
Россия увеличила вложения в государственные облигации США до $10 млрд в сентябре. Об этом свидетельствуют данные американского Министерства финансов.
На открытии торгов во вторник, 19 ноября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Женская сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче чемпионата Европы по кёрлингу в шведском Хельсингборге.
Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что предварительная оценка наблюдателями ОБСЕ выборов в белорусский парламент является поверхностной и недостаточно аргументированной.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что не хотел бы полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием трёх легковых машин, маршрутного такси и грузового автомобиля в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Задолженность английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» возросла до общей суммы в £384 млн.
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
В учениях, которые стартовали в Чёрном море, задействованы свыше десяти кораблей и авиация, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
«Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В официальном аккаунте в Twitter лидера Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина опубликован видеоклип с аккаунта RT UK, при этом логотипы RT и Ruptly отрезаны.
Министерство юстиции совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) предлагает внести поправки в закон «О кредитных историях», согласно которым приставы смогут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Несколько десятков участников митинга в центре Тбилиси, которых накануне разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над хорватами Иваном Додигой и Николой Мектичем в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
В общественном движении «Союз пешеходов» предлагают провести краш-тесты сегвеев, гироскутеров и моноколёс, перед тем как включить их в качестве средств передвижения в ПДД. Об этом в беседе с RT рассказал глава организации Владимир Соколов.
В Москве женщина на несколько дней оставила в однокомнатной квартире восьмерых простуженных детей с 63-летней бабушкой. Следователи проводят проверку.
Ряд сенаторов США намерены выяснить, каким образом американских ветеранов защищают от «кампаний по распространению дезинформации в интернете», в том числе со стороны России и Китая. Об этом говорится в письме, направленном в Министерство по делам ветеранов США.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
В Магаданской области впервые с 1979 года побит рекорд в 40 тонн добытого золота за год.
Система, предупреждающая о возможном ракетном обстреле, сработала на севере Израиля.
Полиция и Росгвардия Амурской области разрабатывает профилактические меры по проверке студентов, владеющих оружием, после стрельбы в колледже Благовещенска.